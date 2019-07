Punk e metal al Follsonica: sul palco I Colonnelli e i Let Them Fall

FOLLONICA – La cooperativa Sociale Arcobaleno, con il patrocinio del Comune di Follonica e in collaborazione, per la consulenza musicale, di Alessio Marchiani e Roberto Federighi ha organizzato questa XIII edizione di Follsonica con i protagonisti che si esibiranno come sempre sulla spiaggia di levante, nel tratto antistante il Congo Bar.

I molti talenti artistici locali gridano per emergere, comunicano tramite la musica in maniera tanto forte e diretta che riescono ad aggregare, rappacificare, arricchire, divertire e Follsonica è diventata ormai l’occasione dell’estate per divertirsi e scatenarsi in una festa di “prodotti sonori tipici” inediti che esprimono ancora una volta il forte rapporto vitale e musicale dei gruppi con il proprio territorio.

Venerdì 19 luglio alle 22 sarà la volta di un doppio appuntamento con I Colonnelli, un gruppo di Grosseto nato nel 2012 che affonda le sue radici nel punk e nel trash metal degli anni ’80, e con i Let Them Fall, una band metalcore grossetana che ha realizzato diversi tour anche oltre i confini italiani.

L’ultimo appuntamento della rassegna sarà domenica 28 luglio con Meri e I Scream (Siena).