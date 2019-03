Pulmino contadino: con Ribbellarte tessuti e bottoni diventano opere d’arte. E il pranzo è vegetariano

VALPIANA – Tessuti usati, lisi, morbidi come un paio di jeans, nelle opere esposte acquistano nuove funzioni e si trasformano in segni che provocano emozioni. È Ribbellarte si mostra, l’esposizione che si svolgerà durante la festa del Pulmino contadino domenica 31 marzo al centro sociale di Valpiana.

Continuando a lavorare con i tessuti, Mimmo Tramontana ha indirizzato il suo impegno nella sperimentazione di forme comunicative insolite, visto che utilizza i materiali che maneggia da una vita con l’esperienza del mestiere, riducendoli, isolandoli e ricontestualizzandoli, con asole, lampo, bottoni, tasche, ha ricreato opere a volte con esiti di straordinaria forza. Del resto molte di esse nascono da, e in, situazioni di grande intensità emotiva, dove la nostra società è a nervi scoperti, tra queste:

• tra i profughi siriani in fuga che in processione hanno attraversato l’Europa, infine rinchiusi dietro al filo spinato dei campi in Grecia, quando senza riconoscere loro un minimo di dignità, l’Europa ha perso la propria

• con le detenute del carcere di Reggio Calabria, situato in via Sbarre, lavorando fianco a fianco, con macchine e forbici, ascoltando storie e solitudini, imparando a costruire assieme.

Le cicatrici del cuore o del corpo sono trasmigrate nei tessuti, che non coprono niente, ma espongono, rivelano, denunciano; tessuti che diventano la pelle usurata dalla vita, e per questo così umani, così morbidi, così violenti, così fragili.

L’evento è organizzato dall’associazione di promozione sociale “Pulmino contadino”, che raggruppa produttori ed acquirenti coordinati tra loro per avere prodotti, rispettosi di ambiente, lavoro, salute, spesso provenienti da agricoltura sociale, prevalentemente locale. La giornata di festa del 31 marzo presso il centro sociale di Valpiana è aperta a tutti, e si struttura in tre momenti: il mercato dei produttori dalle ore 10,30 alle 17, con la presenza della filarmonica di Gavorrano nel pomeriggio. Il pranzo vegetariano ore 13 con i prodotti dell’associazione e la mostra d’arte.