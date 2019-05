Pulizia delle spiagge con studenti e cittadini: in Maremma torna “Clean up the Med”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Clean up the Med”, l’appuntamento con “Spiagge e fondali puliti”, l’evento ideato in Italia da Legambiente, farà tappa venerdì 24 maggio a Castiglione della Pescaia.

Nella cittadina costiera, il nucleo ecologico Vab, assieme ai 36 alunni delle classi 2b e 3b dell’Istituto comprensivo Orsino Orsini e la cittadinanza si attivano per pulire spiagge, scogliere e fondali, un evento che ha adesioni in tutti i 21 paesi costieri del mediterraneo.

Per la manifestazione ideata in Italia da Legambiente, nel centro turistico castiglionese è stata scelta la spiaggia della “Pinetina sud”, dove durante la mattina sarà effettuata la pulizia del litorale. Un’occasione importante che ogni anno coinvolge adulti, ma soprattutto i bambini e non solo per compiere un gesto concreto e simbolico togliendo i detriti, ma per riflettere su tutto quello che ognuno può fare prevenendo situazioni così devastanti, consapevoli che i rifiuti abbandonati e spesso trasportati dalle mareggiate, contribuiscono in maniera dirompente ad arrecare danni all’intero ecosistema. Una valenza simbolica particolare nell’anno in cui Castiglione della Pescaia è diventato Comune plastic free.

Secondo le più recenti proiezioni scientifiche fornite dall’Unep, nel 2050 in mare ci saranno più rifiuti di plastica che pesci e nel Mediterraneo, una delle aree più vulnerabili, finiscono ogni giorno 731 tonnellate di rifiuti (dati UNEP).