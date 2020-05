Proseguono gli appuntamenti musicali a Casa Lanzini. Ospite Dominga Tammone

GROSSETO – Continua giovedì 28 maggio alle 18,30 il salotto musicale di Giovanni Lanzini, dove il musicista grossetano (direttore artistico del Festival cittadino “Music & Wine) già da giovedì scorso ama accogliere i propri ospiti nel suo “studio televisivo” intimo e informale in attesa che, dopo il 15 giugno prossimo, possa finalmente riprendere la musica dal vivo del 30° Festival internazionale “Music & Wine”.

Questa volta il salotto di Lanzini, che andrà in diretta su Facebook sulla propria pagina (QUI), si tingerà tutto di rosa. Il musicista infatti, oltre a intrattenere il pubblico con il suo clarinetto, ospiterà questa volta (collegato in diretta) Elisabetta Ceccariglia di “Rosae Maris” che parlerà delle eccellenze dei vini rosati di Maremma e delle aziende specializzate in questo particolare tipo di vini, mentre la simpaticissima Dominga Tammone, artista grossetana che già aveva partecipato alla diretta di apertura, sottolineerà come sempre l’atmosfera intima e salottiera con i suoi meravigliosi disegni estemporanei, naturalmente prediligendo questa volta, anche con delle sorprese, i toni del rosa. E proprio per questa occasione Giovanni Lanzini ha scelto come sottofondo musicale tutti quei brani famosi, da “La vie en Rose” alla “Pantera Rosa”, che esprimono il colore rosa attraverso la musica. Il rosa come il colore che rappresenta la componente femminile della diretta, i grandi vini rosati e, mai come in questo momento, anche il colore della speranza che questo brutto periodo possa essere superato quanto prima.

«Ovviamente – dicono gli organizzatori -, per godersi al meglio lo spettacolo è consigliato sedersi comodamente in poltrona e (perché no) gustandosi un buon vino. Meglio se un rosato del nostro territorio».