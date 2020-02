Prosegue la stagione teatrale di Santa Fiora: in scena la commedia “Servizio in camera”

SANTA FIORA – Domenica 23 febbraio alle 17, al teatro Andrea Camilleri di Santa Fiora, un nuovo appuntamento da non perdere con la stagione teatrale Comironica, promossa da Fondazione Santa Fiora Cultura in collaborazione con il Comune. La compagnia I mattattori porterà in scena la commedia brillante “Servizio in camera” di Oreste de Santis.

Olga, dopo aver scoperto il tradimento del marito Gustavo, decide di architettare un incontro amoroso con Ernesto (una sua vecchia fiamma) per fargliela pagare, proprio nello stesso albergo e nella stessa stanza dove il marito aveva incontrato l’amante. Gustavo, tramite una lettera anonima viene a saperlo e decide di recarsi nell’albergo per sorprenderli sul fatto. Ma anche Eva, la moglie di Ernesto viene a sapere dell’incontro di suo marito con un’altra donna e pertanto anche lei si reca nell’albergo. Tra fuggi fuggi, direttrice incombente, suonatori improvvisati e cameriere impiccione, i due riusciranno a sorprendere i rispettivi coniugi?

Info e prenotazioni dei biglietti: 3358401202 o santafioracultura@gmail.com.

I prossimi spettacoli della stagione teatrale Comironica: giovedì 5 marzo, alle 21, Lucia Poli in “Animalesse”; sabato 21 marzo, alle 21 sarà la volta di Maria Pia Timo in Bionda Zabaione. Gli ultimi due appuntamenti della stagione saranno domenica 5 aprile, alle ore 17, con la compagnia Ripartiamo da qui in Tango Monsieur e domenica 19 aprile, alle 21 con Ugo Dighero in Mistero buffo.

Ogni spettacolo professionista ha un costo di 15 euro (29 gennaio, 5 marzo, 21 marzo e 19 aprile), 7 euro invece è l’ingresso agli spettacoli amatoriali (9 febbraio, 23 febbraio e 5 aprile).