Prosegue la mostra fotografica “Trofeo città di Follonica” e c’è anche la “Camera obscura”

FOLLONICA – Prosegue ancora per una settimana la mostra fotografica organizzata dal Fotoclub Follonica alla Pinacoteca Civica in piazza del Popolo. Vista la grande affluenza di pubblico ed il riscontro positivo dei visitatori per le opere esposte, la chiusura prevista per il primo giugno scorso è stata prorogata fino a metà giugno.

Sono esposte nelle sale del piano terra le opere vincitrici del Trofeo Città di Follonica, il concorso fotografico nazionale che da tre anni si piazza ai primi posti del panorama nazionale. Ritratto, natura, sport, racconti fotografici e molto altro porteranno lo spettatore in luoghi e situazioni coinvolgenti.

Al primo piano sono esposte opere di autori locali e non, sarà possibile visitare la mostra fotografica personale del fotografo follonichese Anso Pecorini, scomparso da pochi mesi; il progetto fotografico collettivo “0566: Follonica e follonichesi” del Fotoclub Follonica; il portfolio “Timmy” e la fotografia singola che hanno portato il fotografo senese Antonio Lorenzini alla conquista del premio di Miglior Autore Assoluto nell’edizione 2018 del concorso follonichese; una carrellata sull’evoluzione dei cataloghi del concorso ed una stanza che ci porta nella Camera Obscura.

Fino al 15/06 tutti i giorni 15,30-19,30 (lunedì chiuso)