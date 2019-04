Prosegue il festival resistente dedicato ad Ameglio Machetti

GROSSETO – Prosegue al Cassero Senese di Grosseto il Festival Resistente, dedicato ad Ameglio Machetti, recentemente scomparso. Domani, venerdì 26 aprile, le porte si aprono alle ore 18.00 con la presentazione del libro “A casa del popolo. Antropologia e storia dell’associazionismo ricreativo” di Antonio Fanelli (Donzelli editore). Partecipano Jacopo Forconi, presidente Arci Firenze, Claudio Renzetti, segretario Cgil Grosseto, Massimo Alessandri, presidente associazione culturale La Quercia. La storia delle culture politiche e del tempo libero nell’Italia del dopoguerra è ricca e articolata, anche se raramente si è tentato di indagarne forme e strutture. Antonio Fanelli colma questa lacuna grazie a una prolungata ricerca (svolta dal 2009 al 2014) sulla genesi, lo sviluppo e il radicamento delle case del popolo e dei circoli Arci sul territorio italiano. La chiave di lettura adoperata si propone di rilanciare gli studi sulla cultura popolare in Italia attraverso un’antropologia storica di un campo di attività culturali che scardinano le distinzioni classiche tra alto e basso e tra militante e popular.

Alle 19.30 il reading “Combattevamo i fascisti per mare e per terra”, ispirato ispirato al libro omonimo di Alessandro Angeli, con le musiche di Dario Canal e la voce di Mirio Tozzini. Il racconto dei primi trentacinque anni di Woody Guthrie: dalla Grande depressione alle tragedie familiari fino al suo viaggio in California che rafforzarono la coscienza politica del folk singer americano. Il successivo trasferimento a New York, l’incontro con Lomax e Seeger, le canzoni sindaali, quelle della Coulee Dam, le ballate di Sacco e Vanzetti ci fanno rivivere la parabola esistenziale di questo grande artisa, punto di riferimento musicale, letterario e politico di tutte le generazioni a venire.

Ancora la musica protagonista alle 21.30 con la finale della nona edizione del contest musicale del Festival Resistente. Ad esibirsi saranno Andy Rocchi, Morbosita e ZetaEnne e alle 22.30 i Dirotta su Cupi in concerto. Uno dei progetti più interessanti della scena musicale locale, arrangiamenti inediti per riportare alla luce i ‘lati b’ di mostri sacri come De André, De Gregori, Rino Gaetano, Stefano Rosso, Sergio Caputo e CSI. Una continua alternanza di voci e strumenti alla ricerca dell’essenza dei brani attraverso interpretazioni curate e una ricca strumentazione che affianca agli strumenti ‘classici’ anche fisarmonica, percussioni, armonica e sintetizzatori, con l’obiettivo di far emozionare gli spettatori.

In chiusura premiazione dei vincitori del contest musicale e il dj set dei P’artigiani del rock.

Il Festival Resistente in questa edizione è plastic free: adotta infatti materiale compostabile in cucina e al bar.

Info: www.festivalresistente.it – Pagina facebook: Festival Resistente Arci