ALBINIA – Una serata all’insegna dell’avventura per i più piccoli: venerdì 10 luglio, dalle 20.30, piazza delle Regioni ad Albinia, nel comune di Orbetello, ospita Bimbi in festa, l’appuntamento dedicato ai bambini a tema pirati.

Il programma

Protagonisti della serata organizzata dalla Proloco di Albinia saranno Capitan Gigi Speciale e l’animazione di Cuoricina Event Planner, che accompagneranno i piccoli partecipanti tra balli di gruppo, giochi a tema e le magie dei sette mari. Un’occasione di divertimento pensata per le famiglie, sia per i residenti sia per i turisti che affollano la costa in questo periodo.

L’ingresso è gratuito e sono previste navette gratuite da e per i campeggi della zona.