GROSSETO – Hanno letto alcuni dei libri di Carlo Fruttero e adesso sono pronti a parlarne insieme. Sono i gruppi di lettura delle biblioteche della Rete Grobac, la rete delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della Maremma e dell’Amiata, che hanno aderito al progetto di promozione della lettura “Trame in Rete. Le biblioteche leggono Fruttero”.

Un’iniziativa che si è sviluppata nel corso del 2026, anno in cui ricorre il centenario della nascita dello scrittore, che aveva scelto la Maremma e, in particolare, la pineta di Roccamare e Castiglione della Pescaia come alcuni dei suoi luoghi del cuore.

Nei mesi scorsi sedici gruppi di lettura, già esistenti o costituitisi nell’ambito del progetto, hanno letto sette libri di Carlo Fruttero e adesso sono pronti a confrontarsi. Lo faranno nel corso di sette incontri online, aperti anche alla partecipazione di altri appassionati lettori e visibili sul canale YouTube della Rete Grobac.

“Quella dei gruppi di lettura che si sono riuniti intorno alle opere dell’autore è stata un’esperienza importante – commenta Emiliano Rabazzi, presidente della Commissione di Rete Grobac – che ha permesso di riunire le persone che normalmente frequentano le nostre biblioteche intorno ai libri di Fruttero. La lettura è un’esperienza personale, ma viverla in modo collettivo assume anche dei valori sociali e siamo davvero soddisfatti della risposta che abbiamo avuto dai nostri tesserati”.

Si parte venerdì 13 novembre alle 16, quando i gruppi di lettura della Biblioteca della Ghisa di Follonica e della Biblioteca “La piccola” di Capalbio si confronteranno su “Donne informate sui fatti”.

Martedì 24 novembre, alle 16.30, il libro “Enigma in luogo di mare” sarà al centro del confronto tra i gruppi della Biblioteca di Castell’Azzara, della sede distaccata di Ribolla della Biblioteca “A. Gamberi” di Roccastrada e della Biblioteca “C. Mariotti” di Scarlino.

Giovedì 26 novembre, alle 17.30, uno dei gruppi di lettura della Biblioteca Chelliana e quello della Biblioteca “G. Badii” di Massa Marittima si confronteranno su “Mutandine di chiffon”, una raccolta di aneddoti, avventure e incontri.

“Ti trovo un po’ pallida”, scritto a quattro mani con Franco Lucentini, è il libro al centro dell’incontro di martedì 1° dicembre, alle 17, che coinvolgerà i lettori delle biblioteche di Monte Argentario e di Magliano in Toscana, mentre “A che punto è la notte” sarà protagonista dell’incontro del giorno dopo, mercoledì 2 dicembre, alle 17, che coinvolgerà uno dei gruppi della Biblioteca Chelliana e il gruppo di lettura della Biblioteca “E. Maestrini” di Gavorrano.

A chiudere il percorso saranno l’incontro del 4 dicembre, alle 16.30, sul libro “L’amante senza fissa dimora”, con i lettori della Biblioteca “P. Raveggi” di Orbetello e della Biblioteca “A. Morvidi” di Manciano, e quello del 9 dicembre su “La donna della domenica”, alle 17, con i gruppi di lettura della Biblioteca di Monterotondo Marittimo e della Biblioteca “A. Busatti” di Scansano.

Chi non fa parte dei gruppi di lettura ma desidera partecipare a uno o più incontri può farlo rivolgendosi alla biblioteca di riferimento, che fornirà il link per la riunione sulla piattaforma Zoom.

Intanto, fino all’11 dicembre è possibile visitare la mostra “Fruttero in prestito”, del Club Fruttero e della Fondazione Mondadori, allestita all’Archivio di Stato di Grosseto e alla Biblioteca comunale di Massa Marittima. Le due sezioni della mostra, a ingresso gratuito, sono visitabili a Grosseto ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13 e ogni martedì e giovedì dalle 8.30 alle 17. A Massa Marittima, invece, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 19 e il mercoledì e il sabato dalle 9 alle 13.

Per informazioni sui gruppi di lettura e sul progetto “Trame in Rete. Le biblioteche leggono Fruttero” è possibile consultare il sito della Rete Grobac www.bibliotechedimaremma.it e la pagina Facebook Biblioteche di Maremma.