Progetto “Chi legge vince”: i ragazzi delle scuole maremmane premiati al Moderno

GROSSETO – Si conclude al Teatro Moderno il progetto “Chi legge vince. I libri premiano sempre”, il progetto dedicato alla lettura che ha coinvolto 50 quinte elementari per un totale di 1.000 bambini durante l’a.a. 2018/2019, sostenuto da Banca Tema in collaborazione con la libreria per ragazzi Madamadorè e la Mutua Tema Vita.

Mercoledì 22 maggio, dalle 9.30, si terranno la finale e le premiazioni dei laboratori tenuti durante l’anno. Interverranno:

Valter Vincio, presidente Banca Tema;

Massimo Barbini, vice presidente Banca Tema;

Fabio Becherini, Direttore Generale Banca Tema;

Silvano Giannerini, Presidente TEMA Vita;

Olivia Goffredi e Petra Paoli, curatrici del progetto didattico.