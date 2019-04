Primo maggio, in scena i canti della tradizione: a Marina torna il Festival del Folklore

Come tradizione, ormai da molti anni, a Marina di Grosseto il Festival del Folklore festeggia le nostre tradizioni con i gruppi folkloristici itineranti per le vie del paese.

In Maremma, il canto del Maggio è tipico dei gruppi che durante la notte del 30 Aprile annunciano l’arrivo della primavera del ritorno della natura in festa, uno dei caposaldi di questa tradizione.

I canti raccontano la vita dei nostri paesi e delle nostre campagne, di una vita che testimonia le nostre radici in Maremma. A Marina di Grosseto, quest’anno a raccontare queste storie si inizierà il 1 maggio alle ore 15, alla Sala Comunale di Via Granducato di Toscana n.11 (già Via Piave), dove saranno i Gruppi di Maggerini locali a dare inizio alla manifestazione.

I gruppi presenti quest’anno sono:

Il GRUPPO FOLKLORISTICO SAN ROCCO;

I MONTICELLESE;

GLI OTTAVA ZONA;

I PETTI ROSSI;

I VAGABONDI;

E special guest della manifestazione saranno LE DONNE DI MAGLIANO.

I gruppi si alterneranno in questa kermesse di festa e tradizioni tipiche sia nel punto di spettacolo che per le vie del paese raccontando com’era la vita nella nostra terra con l’allegria delle loro canzoni.