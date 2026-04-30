VALPIANA – Una giornata all’insegna della convivialità, della tradizione e dell’impegno sociale: torna il 1° maggio a Valpiana, nel comune di Massa Marittima, la “Festa del Lavoro”, promossa dal Partito Democratico locale in collaborazione con l’associazione culturale “La Quercia”.

L’iniziativa, ospitata al Centro sociale di Valpiana, rappresenta un appuntamento ormai consolidato per la comunità, pensato per celebrare il valore del lavoro e allo stesso tempo offrire un momento di incontro aperto a cittadini e famiglie.

Il programma della giornata prevede l’apertura del bar e del ristorante sia a pranzo che a cena, con la possibilità di condividere momenti conviviali in un clima di festa e partecipazione. Nel pomeriggio spazio alla tradizione con il passaggio dei Maggerini, protagonisti di uno dei riti popolari più sentiti del territorio, che porteranno musica e canti legati alla cultura contadina e alla primavera.