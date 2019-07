«Prima di Piazza Fontana», Paolo Morando presenta il suo libro

MONTEMERANO – Sabato 6 luglio alle 18, alla biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, presentazione del libro di Paolo Morando “Prima di Piazza Fontana. La prova generale”. A cinquant’anni dai fatti, che ripercorre magistralmente, il libro-inchiesta di Paolo Morando, già autore del prezioso saggio “ ’80, l’inizio della barbarie” presentato a Montemerano nel 2016, rivela le verità nascoste di uno dei momenti chiave della storia repubblicana.

Morando svela infatti come, da chi e con quali diffuse complicità fu preparata la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, ma anche come questa preparazione abbia costituito una vera e propria prova generale di quella strategia della tensione destinata a cambiare profondamente la storia del nostro Paese.

Come scrive Enrico Deaglio su Repubblica, quello di Paolo Morando “è un libro importante, un gioiello di giornalismo investigativo e un brillane saggio di microstoria ….Il libro di Morando dovrebbe essere letto da tutti, in questo che si avvia ad essere il mesto cinquantesimo anniversario degli avvenimenti che cambiarono, purtroppo per sempre, l’Italia”. Un libro, infatti, che va letto da chi non c’era per comprendere la storia italiana recente e da chi c’era e sapeva, ma, come disse in una famosa pagina Pier Paolo Pasolini, non poteva dichiararlo perché non ne aveva le prove. Un volume che fa luce su zone d’ombra create ad arte ed ancor oggi mantenute tali da chi non ha interesse a far emergere quella scomodissima verità e le vere motivazioni di un bagno di sangue che di protrasse per quasi vent’anni.