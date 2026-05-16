GROSSETO – Un fine settimana all’insegna delle emozioni, della consapevolezza e della bellezza. L’associazione Insieme in Rosa presenta il programma di eventi per promuovere la prevenzione oncologica, celebrare la rinascita e raccogliere fondi a sostegno della sanità locale.

Il programma prevede: sabato 16 maggio a Follonica al Teatro Fonderia Leopolda, alle 16, nella Sala Allegri, il convegno scientifico sulla prevenzione dei tumori. Ospite d’onore il professor Pierfranco Conte, direttore scientifico dell’ospedale San Camillo di Venezia, affiancato dai medici dell’ospedale Misericordia di Grosseto, le dottoresse Irene Pecora, Cristina Grechi, Cristina Pacchiarotti e Ilaria Pastina, coordinate dalla dottoressa Mariagrazia Pieraccini.

Alle 18, al Teatro Leopolda la sfilata di moda “Principesse per una sera”. Donne che hanno affrontato il percorso oncologico calcheranno la passerella insieme ai medici del Misericordia. Un defilé simbolo di rinascita e speranza, ideato da Gef e presentato da Luca Bani, con le esibizioni della cantautrice Valentina Toni e dei ballerini della scuola “Odissea 2001”.

Alle 19:30: aperitivo e buffet accompagnati dalla musica di “Marco One DJ“. A Marina di Grosseto, alle 20 al Circolo Unificato del 4° Stormo Caccia, la serata di spettacolo e solidarietà con la “Cena con Delitto” messa in scena dal Gruppo Teatrale Delitti con Diletto. Un misterioso omicidio tra atmosfere reality e colpi di scena.

Domenica 17 maggio, a Castiglione della Pescaia (Piazzale Maristella, lungomare), dalle 10 alle 20 l’esposizione della mostra di knitting therapy “I fili che curano”, con le creazioni uniche realizzate dalle donne dell’associazione. Sarà possibile provare l’attività del lavoro a maglia per tutta la giornata.

Dalle 17 alle 19 una speciale lezione di pizzica all’aperto, in uno splendido piazzale affacciato sul mare, per celebrare la forza del fare insieme.

Tutto il ricavato delle iniziative sarà devoluto a progetti di solidarietà e all’acquisto di strumentazioni sanitarie per il territorio. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Per informazioni e prenotazioni (Cena con Delitto): 3341415167 / 3485812588. Per contattare l’associazione: 33414115167. Sito web: www.insiemeinrosa.it.