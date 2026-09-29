ORBETELLO – Giovedì 1° e venerdì 2 ottobre il camper multiscreening di Isprofarà tappa a Orbetello, davanti alla Casa della Salute in via Donatori del Sangue. Grazie al progetto Sintesi saranno due le giornate dedicate alla prevenzione di malattie per cui una diagnosi precoce può fare la differenza.

A bordo del camper sarà possibile effettuare i seguenti esami:

Pap test , alle donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni

, alle donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni Test HPV , alle donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni

, alle donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni Mammografie , alle donne di età compresa tra i 45 e i 74 anni

, alle donne di età compresa tra i 45 e i 74 anni Ritiro dei kit e consegna dei campioni del sangue occulto nelle feci, a uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 70 anni.

Il camper di Ispro osserverà i seguenti orari: il 1° ottobre dalle 9:00 alle 15:00, il 2 ottobre sempre dalle 9 alle 15.

Per fissare un appuntamento è necessario telefonare al numero 0564.486486 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; oppure presentarsi direttamente alla Casa della Salute di Orbetello negli orari previsti per le visite.

Il progetto Sintesi, “Sin-Territorio Equità Sorveglianza Intervento“, è finanziato dal Ministero della Salute, attraverso le risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al Pnrr, con lo scopo di mettere in atto, per le popolazioni residenti nei SIN (Siti di Interesse Nazionale), interventi mirati di sorveglianza sanitaria e prevenzione, tenendo conto delle specificità del territorio e cercando di contrastare le disparità basate sullo status socio-economico, sul sesso, l’età, la disabilità, l’etnia o di altra natura.

Orbetello fa parte dei Sin dal 2002, per le attività industriali (ex Sitoco) e minerarie che vi si sono svolte sin dal 1906 e da anni concluse.

La Zona Distretto Colline dell’Albegna, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione e la Medicina Generale, sulla base delle linee progettuali, ha promosso “Sintesi Orbetello“, un programma di attività sanitarie, informative e partecipative, iniziate nel 2025 e che proseguiranno nel 2026, rivolte alla comunità di Orbetello, per rendere la prevenzione più vicina alle persone e più attenta alle caratteristiche del territorio.