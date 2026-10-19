MARINA DI GROSSETO – Riconoscere i fattori di rischio, adottare stili di vita corretti e sapere come comportarsi in caso di emergenza. Sono questi i temi al centro dei due appuntamenti promossi dall’Asl Toscana sud est a Marina di Grosseto, dedicati alla prevenzione delle malattie cerebrovascolari, con particolare attenzione all’ictus.

Gli incontri si terranno giovedì 22 e giovedì 29 ottobre, dalle 15 alle 17, al Centro Sociale San Rocco APS, in via 4 Novembre 44.

L’iniziativa rientra nei corsi ID-EAS, percorsi educativi e informativi curati dagli infermieri di famiglia e comunità (IFeC) e rivolti alle persone con patologie croniche, ai loro familiari e ai caregiver. L’obiettivo è offrire strumenti pratici per gestire la propria salute nella vita di tutti i giorni.

All’incontro del 29 ottobre sarà presente anche un infermiere del 118, che fornirà indicazioni sul primo soccorso.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni è possibile chiamare il numero 333 9185515, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15, oppure scrivere a [email protected].

I corsi ID-EAS, promossi dall’Asl Toscana sud est, sono incontri educativi e informativi gratuiti rivolti ai cittadini con malattie croniche e alle loro famiglie, che si tengono periodicamente sul territorio.