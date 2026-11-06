GROSSETO. La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno organizza un evento dedicato all’educazione finanziaria, alla legalità e alla prevenzione delle truffe digitali: l’appuntamento, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, è per martedì 17 novembre 2026 a partire dalle ore 14:30 nella sede camerale di Grosseto, in Via F.lli Cairoli 10, in Sala Contrattazioni.

Protagonisti saranno l’avvocato Massimo Melpignano e l’educatore economico-finanziario Antonio Cajelli con “Facce da Phishing. Il grande romanzo delle truffe digitali“, una conferenza-spettacolo innovativa che unisce sapere giuridico e teatro civile, per affrontare con ironia e competenza le nuove truffe digitali.

Il programma si aprirà alle ore 14:30 con un laboratorio pratico sulle truffe digitali, dedicato al riconoscimento degli inganni, ai comportamenti di prevenzione e alle azioni da intraprendere in caso di truffa.

Alle 16:00 la conferenza-spettacolo “Facce da Phishing“: i due esperti, noti a livello nazionale per questo tipo di eventi divulgativi, racconteranno in modo accattivante e accessibile le truffe digitali, spiegando metodi di difesa efficaci contro le manipolazioni più insidiose.

Alle 17:00 ci sarà poi la “Conferenza al contrario“: un momento dedicato a denaro, diritti e legalità in cui le domande le farà il pubblico. Ai dubbi dei partecipanti risponderanno esponenti delle istituzioni, delle Forze dell’Ordine, delle professioni, del mondo economico e sociale del territorio.

L’iniziativa di sensibilizzazione si rivolge alla cittadinanza, alle associazioni ma anche a imprese e mondo delle professioni, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per riconoscere i tentativi di frode, proteggere il proprio denaro e conoscere i percorsi di tutela.