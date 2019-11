Presentazione di “Il guardiano della collina dei ciliegi”, la vera storia dell’atleta nipponico Kanakuri

GROSSETO – Proseguono gli appuntamenti dedicati ai libri a QB Viaggi di carta (piazza Pacciardi) di Grosseto. Sabato 9 novembre alle 18.30, è in programma la presentazione del libro “Il guardiano della collina dei ciliegi” di Franco Faggiani che, in questa occasione, sarà intervistato da Renata Bruschi. Si tratta del secondo romanzo pubblicato da Faggiani con Fazi Editore, dopo il successo de “La manutenzione dei sensi”. Si basa sulla storia vera del giapponese Shizo Kanakuri che, inviato dal suo imperatore alle Olimpiadi di Stoccolma nel 1912, non riuscì a terminare la gara per eccellenza, la maratona, disonorando così un Impero che si stava avvicinando al mondo occidentale.

L’atleta nipponico, dopo aver cambiato identità, tornò clandestinamente nel suo Paese e andò a vivere nella selvaggia isola di Hokkaido, e sfidando una natura selvaggia, la solitudine, le tragedie che segnarono la sua vita familiare, diventò per oltre 50 anni guardiano di una collina di ciliegi, le piante sacre sotto le quali potevano essere seppelliti solo i Samurai.

Nel 1967 a Shizo Kanakuri, grazie a un giornalista svedese che lo aveva rintracciato, venne offerta una grande occasione. Quella di tornare a Stoccolma e riprendere la sua maratona olimpica da dove l’aveva interrotta e saldare in questo modo la sua prova sportiva e soprattutto ritrovare l’onore perduto. Onore che per un giapponese di allora era più importante dell’amore. Un romanzo che mescola abilmente realtà e fantasia e riporta alla luce valori e tradizioni di un Paese allora misterioso e affascinante. Lo sport è solo il punto di partenza, perché a dominare veramente nella storia, sono la natura e i sentimenti, l’amicizia e il senso dell’onore.

Franco Faggiani ha debuttato come reporter free lance in aree “calde” del mondo, per poi passare a scrivere di economia, agricoltura, sport, viaggi. Alterna l’attività giornalistica con la scrittura di libri: biografie, manuali, guide, testi per libri fotografici. Al suo attivo ha anche sei romanzi; gli ultimi due in ordine di tempo sono “La manutenzione del sensi” (2018) e “Il guardiano della collina dei ciliegi” (2019) entrambi pubblicati da Fazi Editore.