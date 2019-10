Presentazione della nuova edizione de “I minatori di Maremma”, il libro-inchiesta di Cassola e Bianciardi

GROSSETO – Giovedì 24 ottobre alle 17.30, alla libreria Palomar (piazza Dante 18) si svolgerà la presentazione della nuova edizione de “I minatori della Maremma”.

“Tra le 8.35 e le 8.45 del 4 maggio 1954 si verifica uno scoppio di grisou al pozzo Camorra, nella miniera di lignite di Ribolla. In seguito all’esplosione e all’incendio di polvere di carbone, muoiono quarantatré minatori. È una tragedia nazionale. Le salme vengono portate in un’autorimessa per essere ricomposte e identificate, poi allineate nella sala del cinema. Su ogni bara l’elmetto da minatore, e sotto lo schermo un altare di bandiere rosse. Le donne piangono; i vecchi operai ripetono la stessa frase come un salmo responsoriale: ‘L’avevamo detto tante volte che doveva succedere, ed è successo'”.

In questa camera ardente improvvisata, l’inchiesta che Carlo Cassola e Luciano Bianciardi stavano conducendo sulle condizioni di lavoro dei minatori toscani cambia natura. Entrambi si sono ormai affratellati a questi uomini dai polmoni sconciati, di poche parole, spesso di famiglia contadina e in maggioranza di fede comunista. Gli hanno prestato i loro libri, organizzato proiezioni e incontri, ne hanno ascoltato il destino di infortuni e silicosi. La sciagura non è dovuta a una tragica fatalità, ma “a una consapevole inadempienza” da parte della Montecatini: è il capitolo finale, il più doloroso, di una lunga storia di sfruttamento, dalla formazione delle prime società minerarie alla nascita dei villaggi operai, alle lotte antifasciste e sindacali. I minatori della Maremma diventa così un’orazione funebre e un atto d’accusa, un’opera coraggiosa all’epoca della sua pubblicazione che conserva ancora oggi intatta la sua attualità.

Partecipano Massimiliano Marcucci (presidente Fondazione Luciano Bianciradi), Lucia Matergi (direttrice Fondazione Luciano Bianciradi) e Riccardo Castellana (Università di Siena).