Presentazione del libro “Marx oltre i luoghi comuni”: appuntamento in città con l’autore

GROSSETO – Giovedì 21 febbraio alle 21 il “Capannone” in viale Europa 63/65 ospiterà la presentazione del libro “Marx oltre i luoghi comuni”di Palo Ferrero saggista e Vicepresidente del Partito della Sinistra europea.

«Leggere il “Capitale” di Marx oggi è un modo per riscoprire l’attualità del grande pensatore e rivoluzionario e per favorire una nuova progettualità politica di tutti i comunisti – spiega Rifondazione di Grosseto che organizza l’evento – il libro è pensato per i giovani, per tutti gli appassionati del pensiero marxista e per le forze politiche della Sinistra comunista e non Il libro trae spunto dopo la visione del film Il giovane Karl Marx di di Raoul Peck che tanto interesse ha suscitato tra i giovani anche nella nostra Città».

L’iniziativa è promossa da Rifondazione comunista di Grosseto in collaborazione con il Partito Comunista Italiano nell’ambito del progetto “Sinistra unita e alternativa per Grosseto”

Nei prossimi appuntamenti al Capannone sarà riproposto il film su Marx a cura del Cineforum Popolare curato da Silvio Pollicino.

«Marx ha più ragioni oggi di quando scrisse Il capitale – proseguono gli organizzatori – Nel duecentesimo anniversario della nascita del filosofo di Treviri, l’alternativa tra socialismo o barbarie si palesa in tutta la sua evidenza. Le contraddizioni del modo di produzione capitalistico stanno generando un processo di vera e propria regressione del genere umano: sfruttamento generalizzato, distruzione di diritti, razzismo, guerre, devastazione della natura. Il capitalismo ha esaurito la sua spinta propulsiva, ora si tratta di superarlo. A partire dalla stridente contraddizione tra capitalismo e umanità, questo libro offre un contributo alla conoscenza della figura e del pensiero di Marx. Il libro è diviso in tre parti. La prima offre un profilo della vita di Marx e introduce alcuni elementi della sua opera. La seconda delinea una sintesi del suo pensiero. La terza si confronta con una serie di fraintendimenti che sono cresciuti nell’ambito dei marxismi».

Paolo Ferrero è nato a Pomaretto (To) nel 1960. Operaio e poi cassaintegrato Fiat, valdese, è stato Ministro della Solidarietà sociale nel secondo governo Prodi e segretario nazionale di Rifondazione comunista. Oggi è vicepresidente del Partito della Sinistra europea.

Bruno Morandi è nato a Roma nel 1930. Ha militato a lungo nel Partito comunista, poi nell’area del Manifesto. Ha lavorato con la Federazione lavoratori metalmeccanici e con la sinistra sindacale. È stato responsabile nazionale della formazione di Rifondazione comunista.