Presentazione del libro “30 su 30″: l’autore Riccardo Pratesi parla di Nba e America

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Riccardo Pratesi presenterà il suo libro “30 su 30″ venerdì 23 agosto alle 19.30 alla Lucerna, a Castiglione della Pescaia, per parlare non solo di Nba, ma anche di sport e un po’ d’America, che negli ultimi anni ha girato in lungo e largo.

Tanti aneddoti legati alla palla a spicchi che si legano alla realtà americana, ben lontana e diversa da come spesso ci viene raccontata. Da San Antonio, definita una città sorprendente, passando per Boston, New Orleans, San Diego, il triste tramonto di Detroit, città operaia, sino alla grande povertà incontrata in California: ” Stato che come racconto è fallito, come amministrazione, nel recente passato. Servizi pessimi con costi altissimi. La bolla del new tech. Homeless ovunque, la California ha davvero due volti “.