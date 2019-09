Presentazione de “Il castello e il palazzone”: Arcidosso e Amiata protagonisti del libro

GROSSETO – Da mercoledì 18 settembre, alle 18, riprenderanno gli appuntamenti settimanali di ‘Spazio Libero’. Paolo Pisani, con il blogger Guido Capirci, Argia, il cerimoniere Bob Breschi e alcuni giovani operatori dell’informazione, rinnoverà, come accade da oltre dieci anni, prima con ‘Gusta la Notizia’ e poi con ‘Spazio Libero’, questi momenti.

A rompere il ghiaccio per questa nuova stagione sarà il ricercatore Paolo Lorenzoni con il suo recentissimo libro “Il castello e il palazzone”. Si tratta di un recupero storico antropologico della comunità arcidossina articolato, nella prima parte del volume, attraverso la storia dello stesso autore. Lorenzoni tratteggia le vicende della sua crescita e formazione, e le arricchisce con le descrizioni di luoghi, personaggi e momenti di allora.

“Non meno interessante la seconda parte del libro, in cui in maniera curata e dettagliata – aggiunge Paolo Pisani – l’autore narra le vicende storiche e sociali sia di Arcidosso che dell’intero comprensorio amiatino. Si tratta, pertanto, di un testo prezioso, che va ad aggiungere varie tessere a quel vasto, originale ed affascinante mosaico della nostra cultura locale. Appuntamento dunque in ‘Sala Pascucci’ alle 18, con ingresso libero naturalmente”.