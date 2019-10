Presentazione de “Il barattatore di libri”: storia di un viaggio senza meta. Appuntamento in libreria

GROSSETO – Ancora presentazioni di libri da QB Viaggi di carta. Sabato 26 ottobre alle 18, la libreria di piazza Pacciardi a Grosseto propone “Il barattatore di libri” di Emanuele Sapuppo. E’ il racconto di un viaggio in cui l’autore decide di rompere gli schemi e partire senza meta e senza soldi, solo con cinquanta copie del proprio libro come unica fonte di sostentamento.

Inizia così il percorso di Emanuele Sapuppo, in giro per l’Italia e dentro se stesso. Un incontro inaspettato con tante anime. Una battaglia contro le proprie paure, alla scoperta dell’unica ricchezza che possediamo veramente: noi stessi, la nostra anima, la nostra libertà. Un cammino spirituale che si snoda imprevedibile tra i più bei paesaggi italiani, raccogliendo ogni giorno i segni di un mistero che si compie sotto gli occhi increduli dello stesso protagonista. Emanuele Sapuppo ci racconta il suo viaggio con la verità del cuore, in un diario che diventa un inno alla bellezza del momento presente. E ci insegna che la vita non tradisce, se ci crediamo veramente.