Premio internazionale pianistico “Scriabin”: concerto e annuncio del vincitore agli Industri

GROSSETO – Il vincitore dell’edizione 2020 del Premio internazionale pianistico “Scriabin” uscirà dalla “sfida” tra due ucraini e una russa.

La giuria presieduta da Antonio Di Cristofano ha decretato i tre finalisti che si esibiranno domenica 23 febbraio a partire dalle 17 al Teatro degli Industri di Grosseto nella serata finale della rassegna: sono Antonii Baryshevskyi (31 anni, Ucraina), Roman Lopatynskyi, (26 anni, Ucraina) e Mariamna Sherling (18 anni, Russia).

Nelle loro esibizioni al pianoforte saranno accompagnati dall’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta da Naiden Todorov, uno dei musicisti bulgari più talentuosi della scena internazionale.

Antonii Baryshevskyi eseguirà il Concerto numero 2 in Do minore Opera 18 di Rachmaninov, Roman Lopatynskyi il Concerto numero 5 in Mi bemolle maggiore Opera 73 “L’imperatore” di Beethoven, mentre Mariamna Sherling il Concerto in Fa diesis minore Opera 20 di Scriabin.

Il biglietto per assistere alla serata è a pagamento: intero a 13 euro, ridotto 10 euro; infoline e prevendita: 333 5372994; biglietti in vendita anche nel pomeriggio al botteghino del teatro).

Sempre domenica 23 febbraio al Teatro degli Industri, in mattinata, sarà decretato anche il vincitore della sezione “Junior” del premio, la prima nella storia della rassegna, cui partecipano Nicolas Giannelli (14 anni, Italia), Dasha Klimas (12 anni, Germania), Sophia Voronina (13 anni, Russia), Emma Guercio (11 anni, Italia), Ivaylo Vassilev (12 anni, Bulgaria), Monica Zhang (13 anni, Cina/Italia). L’intera manifestazione è visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del premio.

La giuria internazionale del premio è presieduta da Antonio Di Cristofano (fondatore e direttore artistico del Premio Scriabin e direttore dell’Istituto comunale musicale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura) e ne fanno parte Victor Asuncion (Filippine-Usa), Pasquale Iannone (Italia), Peter Kairoff (Usa), Olga Kern (Russia-Usa), Robert Lehrbaumer (Austria), Eugene Skovorodnikov (Ucraina-Canada), Xiaofeng Wu (Cina) e Katerina Zaitseva (Russia-Usa). Del comitato d’onore fa parte anche Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura.

Il primo premio del concorso Senior è una borsa di studio di 8mila euro (con targa, diploma e concerti) offerto dal Rotary Club e dalla Fondazione Rotariana Carlo Berliri Zoppi, il secondo premio è una borsa di studio di 3mila euro (con targa e diploma) offerto dalla famiglia Giordano in ricordo di Nicola Giordano, il terzo premio è una borsa di studio di 1.500 euro (con targa e diploma) offerto da Fondazione Grosseto Cultura. Inoltre sono previsti un premio speciale per la miglior esecuzione di un brano di Scriabin (borsa di studio di mille euro più diploma) offerto da Fondazione Grosseto Cultura e il premio speciale del pubblico (borsa di studio di 500 euro più diploma) offerto da Santa Cucchi e dedicato a Piero Gatti.

Al primo classificato della sezione Junior andrà una borsa di studio di 1.500 euro (con targa, diploma e concerti) offerta dalla Fondazione rotariana “Carlo Berliri Zoppi”; al secondo classificato una borsa di studio di mille euro (più targa e diploma) offerta dalla famiglia Pepi e dagli Attortellati; al terzo classificato una borsa di studio di 500 euro (più targa e diploma) offerta da Antonio Di Cristofano.

Il Premio pianistico internazionale “Scriabin” è promosso e organizzato dall’Associazione musicale Scriabin con Fondazione Grosseto Cultura e il Comune di Grosseto.