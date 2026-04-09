FOLLONICA – Il Kiwanis Club Follonica, presieduto dalla presidente pro tempore Carla Moscatelli, ha indetto la prima edizione del premio letterario internazionale “La sorgente di Castalia”, rivolto a tutti coloro che desiderano cimentarsi nella scrittura poetica, senza limiti geografici.

Il tema del concorso, ideato da Daniela Cecchini – madrina d’onore dell’evento e membro della giuria – è “Dalla logica dell’indifferenza alla cultura dell’incontro per una rinnovata solidarietà intergenerazionale”. Il premio è stato istituito con l’obiettivo di promuovere e diffondere gli ideali kiwaniani, orientati al servizio dei bambini del mondo.

Il tema proposto incarna i principi del Kiwanis International, il cui motto è “Al servizio dei bambini del mondo”, e invita a riflettere sull’evoluzione del rapporto tra generazioni, in particolare tra genitori e figli. La scelta è stata curata dalla giornalista Daniela Cecchini, che sarà madrina d’onore della cerimonia alla quale parteciperanno autorità civili e kiwaniane.

Sono giunti alla segreteria del Kiwanis Club di Follonica numerosi componimenti poetici provenienti da tutta Italia.

A valutare le opere è stata una giuria di qualità composta da Daniela Cecchini, Gordiano Lupi e Patrizio Avella, figure di rilievo nel panorama culturale e critico, che hanno garantito un processo di selezione rigoroso e di alto livello. La cerimonia di premiazione e proclamazione dei vincitori si terrà sabato 11 aprile alle ore 17 a Follonica, presso la Sala Tirreno, in via Bicocchi 53/A.

Nel corso della serata saranno conferiti anche due premi di eccellenza:

il premio alla carriera a Cheikh Tidiane Gaye, figura di riferimento per la promozione culturale, l’integrazione e la letteratura interculturale;

il premio Clinamen all’eccellenza poetica a Rosanna Cracco, per la capacità di esprimere il linguaggio poetico con rara sensibilità e originalità stilistica.

Il coordinamento della serata è affidato a Loriano Lotti, responsabile della manifestazione e presidente di giuria. Sarà lui, insieme alla presidente del Kiwanis Club Follonica, alla madrina e alla giuria, a svelare i nomi dei primi dieci classificati e ad assegnare i premi speciali, in un’atmosfera che si preannuncia ricca di emozioni.

Durante la serata si esibiranno anche alcuni allievi della Scuola comunale di musica “Bonello Bonarelli” di Follonica, accompagnati dai loro insegnanti e coordinati da Sabrina Gabellieri.

Gli insegnanti coinvolti sono: Maria Christine Angele, violinista e insegnante di violino; Antonella Benucci, soprano e insegnante di canto; Andrea Vanni, pianista e insegnante di pianoforte.