“Preghiera per Cernobyl”, l’appuntamento al Teatro del Ciliegio

MONTEROTONDO MARITTIMO – Domenica 23 febbraio alle 21.15 nuovo appuntamento al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo con la Stagione voluta e organizzata da amministrazione comunale, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Officine Papage Residenza Artistica Toscana.

Lo spettacolo “Preghiera per Cernobyl” non parla solo della più grande tragedia nucleare, migliaia di volte più grande di Hiroshima e Nakasaki; in questo testo è condensato tutto il senso di smarrimento di un popolo e nello stesso tempo la grande forza dell’amore fra due persone. Di un uomo che era partito fra i primi volontari a riparare il reattore nucleare senza nessuna preparazione e protezione e di una donna che continua ad amare, nella quotidianità di un’esistenza senza futuro.

Le parole sono quelle di Svetlana Aleksievic, premio Nobel 2015, che affronta la tragedia di Cernobyl e la disfatta del mondo comunista, restituendo con implacabile fedeltà le voci e i sentimenti delle persone che hanno toccato l’ignoto di un dramma che non ha eguali nella storia contemporanea. Una narrazione di straordinaria forza emotiva, una eccezionale storia epocale che offre al pubblico una materia densa dal punto di vista emotivo e di denuncia politica, un mix fortemente teatrale che lascia senza fiato.

Prima della performance, dalle 20, aperitivo offerto dall’amministrazione comunale agli spettatori, con i migliori prodotti enogastronomici del territorio, presso la Porta del Parco, all’ex frantoio.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro (per gli under 30 e gli over 65). Prevendita su liveticket.it e il giorno prima dello spettacolo al Comune di Monterotondo Marittimo (piano terra), dalle 10.30 alle 12.00. Prenotazioni al numero 370.3310780 a partire da 3 giorni prima dell’evento (dalle 17.00 alle 19.00).