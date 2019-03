Pranzo a base di pesce per la Festa della donna: e per tutte un piccolo omaggio

GIUNCARICO – Un pranzo speciale, per festeggiare tutte le donne. L’associazione Il Mandorlo di Giuncarico, nel comune di Gavorrano, organizza per domenica 10 marzo la Festa della donna presso l’ex asilo parrocchiale. Si tratta di un pranzo a menù fisso, a partire dalle 13.

il menù comprende antipasto di mare, spaghetti allo scoglio, frittura di gamberi e totani, contorno e infine torta mimosa. A seguire giochi e divertimento per grandi e piccoli. Nell’occasione sarà anche donato un piccolo omaggio alle donne intervenute. Il ricavato andrà per il sostentamento dell’associazione il Mandorlo che si occupa di gestire una casa rifugio per madri maltrattate.

Prenotazione obbligatoria: al tel 333.4975054 o alla merceria da Laura.