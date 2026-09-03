PORTO SANTO STEFANO – Sabato 5 settembre alle ore 21 Alessandro Busonero presenterà al Centro Studi don Pietro Fanciulli il dossier pubblicato sull’Argentariana del marzo scorso “Storie di velieri, marinai e maestri d’ascia”.

Una ricerca minuziosa e portata avanti con grande passione ma nata in maniera del tutto casuale grazie al ritrovamento, da parte di Busonero, della foto di un antico veliero con poche indicazioni sul retro.

Da lì, l’amore per questa terra e la conseguente curiosità lo hanno portato a incontrare un testimone dei primi del ’900, Elio Della Monaca, oggi quasi centenario e preziosa fonte di notizie, e figli e parenti di marinai che su quei velieri sono stati imbarcati.

Sono fioriti dal nulla racconti di imbarcazioni a vela e di chi le ha costruite – i mitici maestri d’ascia – fino all’introduzione dei motori che hanno aperto una nuova era.

Così Busonero è riuscito a mettere insieme nomi e soprannomi di quei marinai che hanno fatto la storia di Porto S. Stefano e persino i nomi e le caratteristiche dei velieri, motovelieri e motonavi della Costa d’Argento che si sono persi in guerra.

Di tutto questo si parlerà nella serata ad ingresso libero del 5 settembre con un valore aggiunto: l’intervento di testimonial dell’epoca.