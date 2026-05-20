PORTO SANTO STEFANO – Tutto pronto a Porto Santo Stefano per la seconda attesissima edizione di “Calici d’Argento Wine Festival”, la manifestazione enologica che sabato 23 (dalle 16:00 alle 23:00) e domenica 24 maggio (dalle 11:00 alle 21:00) trasformerà Corso Umberto I in un salotto del gusto di respiro nazionale e oltre.

Nato nel 2024 da un’intuizione del Ccn Centro Storico Porto Santo Stefano, l’evento compie quest’anno un decisivo salto di qualità. Con grande lungimiranza, il Centro Commerciale Naturale, con la sua Presidente Marina Mascioli, ha infatti voluto dare un respiro molto più ampio alla manifestazione, affidando la progettazione e l’intera direzione organizzativa a Maria Mecarozzi e alla sua agenzia MExTE Eventi, realtà con un’esperienza ventennale nella valorizzazione e nel marketing del territorio.

Il nuovo corso di Calici d’Argento si traduce in numeri e contenuti straordinari: oltre 70 cantine presenti, dislocate lungo l’arteria principale del paese e una terrazza eccellente per una selezione di spirits e gin locali e non solo, immersi all’interno di un’Area Relax con dj set d’atmosfera.

Dislocati lungo la via, troverete ad attendervi i punti ristoro con lo street food d’autore a cura dei ristoratori del Corso, perfetti per accompagnare i vostri assaggi.

Un vero e proprio viaggio nei terroir d’Italia che non dimentica le proprie radici – grazie all’area identitaria maremmana con la presenza dei desk del Consorzio Vini Doc Bianco di Pitigliano e Sovana e Consorzio del Morellino di Scansano – ma che si apre orgogliosamente al mondo, inaugurando quest’anno due ricercate finestre internazionali dedicate ai vini d’eccellenza e curiosità da Francia e Spagna.

L’evento offrirà inoltre un’importante opportunità commerciale: la manifestazione funzionerà come una grande boutique del vino a cielo aperto, dove i visitatori e i ristoratori del territorio potranno interfacciarsi direttamente con i produttori e acquistare le bottiglie al prezzo di cantina.

A suggellare il legame con l’amministrazione comunale, che patrocina e sostiene fortemente l’iniziativa, l’assessore al Turismo, Cultura, Sport, Commercio e Politiche Giovanili del Comune di Monte Argentario, Chiara Orsini, ha dichiarato: “Calici d’Argento è esattamente il tipo di evento che vogliamo per il nostro centro storico: qualità, atmosfera, capacità di generare movimento e indotto reale per i commercianti e i ristoratori del Corso. Allo stesso tempo è un’occasione per far conoscere l’Argentario a un pubblico nuovo, che arriva per il vino e scopre un territorio straordinario”.

“La vera valorizzazione del territorio implica apertura e capacità di confrontarsi con il resto del mondo, perché è dal confronto che nasce la crescita” – spiega Maria Mecarozzi, organizzatrice dell’evento per MExTE Eventi. “Non siamo in contrasto con le tradizioni locali, tutt’altro: inseriamo la Maremma al centro di un palcoscenico enologico d’élite. Calici d’Argento quest’anno non sarà una semplice degustazione, ma un’esperienza culturale.

Lo dimostreranno le due attesissime Masterclass guidate da Fisar, dove la professionalità del relatore Luca Contini sposerà l’arte culinaria locale dello Chef Gabriele Combatti del Ristorante Il Turchese con la sua “Palamita Experience”, il cuoppo fritto di pescato locale e la tradizione artigiana della pizza acciughe e cipolla del Panificio Sordini. L’obiettivo è fare cultura del vino anche a tavola: vogliamo dimostrare concretamente quanto il giusto calice sia capace di elevare il gusto del piatto e, viceversa, come la cucina del territorio possa esaltare le sfumature di un grande vino, in un perfetto gioco di specchi.”

Tra le novità assolute di questa edizione, il lancio del Premio “Calice d’Argento – Scelta del Pubblico 2026”: attraverso un Qr code posizionato lungo il percorso, i visitatori voteranno in tempo reale la propria cantina del cuore, decretando l’azienda che vincerà la partecipazione gratuita all’edizione 2027. E non solo: tra tutti i visitatori che esprimeranno la propria preferenza, verranno estratti a sorte tre fortunati vincitori che si aggiudicheranno una bottiglia d’autore a testa tra le eccellenze presenti al Festival!

La partecipazione alle Masterclass è a posti limitati; le prenotazioni e i dettagli sui kit degustazione sono disponibili sui canali social ufficiali di MExTE Eventi e del Ccn Centro Storico.