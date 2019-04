Ponte di primavera in compagnia delle tartarughe marine: le visite guidate a Marina di Grosseto

MARINA DI GROSSETO – Il Centro ricovero tartarughe marine di via Bramante 83 a Marina di Grosseto, sarà aperto venerdì 26 Aprile per tutti coloro che amano il mare e desiderano contribuire alla salvaguardia dell’ecosistema marino. Prima visita ore 14.30, seconda visita guidata 18 con la responsabile scientifica del Centro che introdurrà il visitatore nel mondo delle tartarughe marine, con l’osservazione di pannelli, video e foto nella zona riservata alla didattica del mare. Possibilità di laboratori didattici su prenotazione al raggiungimento di almeno 6 bambini.

E’ il “Fridays for future” dell’associazione tartAmare, che in convenzione con il comune di Grosseto, con autorizzazione del Ministero dell’ Ambiente, collabora con alcune Università, partner dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità. I volontari generosamente dedicano il loro tempo alle informazioni sulle attività del Centro, aprendone le porte con ingresso gratuito, ogni venerdì pomeriggio. Mostra di pannelli esplicativi, video, laboratori di didattica per i più piccoli. La vita delle tartarughe, la riproduzione, la nidificazione, le minacce, la conservazione della specie, ma anche conoscenza dell’ ecosistema marino, la vita dei rifiuti, il rispetto del Pianeta.

A chi desidera partecipare alla visita si suggerisce di dedicare il pomeriggio del venerdì all’ambiente, non usando la macchina. Si può partire in bici dal parco di via Giotto e attraverso la ciclabile arrivare direttamente al Centro, che si trova immediatamente alla fine della pista. Dedicarsi alla cura del proprio fisico, praticando uno sport piacevole, all’ambiente, alla conoscenza della biodiversità e all’importanza della sua conservazione.

A Marina con l’associazione tartAmare per la partecipazione concreta alla sostenibilità ambientale.

Notizie e contatti tramite www.tartamare.org; tartamare facebook . Cell 3384876614