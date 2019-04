“Pomeriggio Amaranto” al Valdichiana Outlet Village. I giocatori dell’Arezzo incontrano i tifosi

Reduce dalla vittoria di Alessandria, la squadra amaranto al gran completo sarà ospite, per un pomeriggio, della Land of Fashion di Foiano della Chiana. Guidati dal mister Alessandro Dal Canto e da capitan Cutolo, i giocatori del Cavallino saranno disponibili, venerdì 12 aprile dalle 18, ad incontrare fans e tifosi in Piazza Maggiore.

“L’iniziativa nasce – dichiara Riccardo Lucchetti, center manager del Valdichiana Outlet Village – dalla collaborazione che abbiamo attivato per questa stagione con S.S. Arezzo, capace di una positiva operazione di riorganizzazione societaria e, sul campo, di una stagione che sta regalando grandi soddisfazioni e ottime prospettive”.

Quella del Valdichiana Outlet Village si configura come un’operazione simpatia in piena regola, che fa davvero onore ai ragazzi in maglia amaranto: in Piazza Maggiore daranno vita ad un divertente “match” con i ragazzi presenti, trasmesso in diretta da Radio Italia 5, emittente che detiene l’esclusiva delle gare dell’Arezzo.

Per la squadra del presidente Giorgio La Cava, che ha assicurato la propria presenza all’iniziativa, un pomeriggio di relax e pausa dagli impegni agonistici e dagli allenamenti, complice anche il turno di riposo, prima di rituffarsi nella preparazione in vista del big match di Chiavari contro la capolista Entella di giovedì 18 aprile.