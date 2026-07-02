CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dopo il grande interesse suscitato dall’incontro dello scorso 26 giugno incentrato sui cammini locali, la rassegna “Estate nella fede 2026” allarga i propri orizzonti verso la meta per eccellenza dei pellegrini di tutto il mondo. Sabato 4 luglio, alle ore 21.15, il Giardino di San Giovanni, nel cuore del borgo medievale di Castiglione della Pescaia, ospiterà l’evento dal titolo “Mettiti in cammino! Polvere, passi e stelle: Serata Santiago”.

L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Grosseto, in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia e la Parrocchia di San Giovanni Battista.

“Questa serata rappresenta la naturale e attesa continuazione del percorso iniziato il 26 giugno con i cammini del nostro territorio. Il pellegrinaggio è una straordinaria metafora della vita e della fede: mettersi in marcia significa aprirsi all’incontro, essiccare il superfluo e riscoprire l’essenziale. Con questa seconda tappa vogliamo offrire una bussola spirituale e culturale a chiunque senta il richiamo del grande Cammino”, dichiarano don Pier Mosetti e Marcello Campomori, responsabili dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Cultura.

Ospite della serata sarà il professor Jacopo Caucci, Priore della Confraternita di San Jacopo in Toscana (articolazione della celebre Confraternita di San Jacopo di Compostella). Caucci dialogherà con don Mosetti e con la sindaca Elena Nappi in un affascinante viaggio attraverso la storia millenaria del Cammino di Santiago, svelando le origini del culto jacobeo e l’evoluzione delle storiche rotte europee.

Durante l’incontro verrà approfondito il ruolo cruciale della Confraternita, un sodalizio da sempre dedito all’accoglienza autentica dei pellegrini, alla tutela dei percorsi e alla conservazione dello spirito originario del Cammino. Sarà inoltre l’occasione ideale per fare luce sul significato profondo dell’Anno Santo Compostellano (o Anno Santo Jacobeo), un evento di straordinaria grazia spirituale che si celebra solo quando la festa di San Giacomo (25 luglio) cade di domenica – circostanza che si verificherà proprio nel prossimo 2027.

Caucci illustrerà dettagliatamente i suggestivi riti giubilari (tra cui l’apertura e il passaggio attraverso la Porta Santa della Cattedrale di Santiago) e la specifica funzione assistenziale svolta dai confratelli. Un focus particolare sarà infine riservato alle attività attive sul territorio di Grosseto, offrendo informazioni pratiche, testimonianze e indicazioni utili su come ottenere la credenziale ufficiale e prepararsi al meglio – nello zaino e nello spirito – per intraprendere il viaggio.

Professore di Lingua e Letteratura Spagnola presso l’Università di Firenze,

Caucci, docente universitario, è membro del Centro Italiano Studi Compostellani e redattore della rivista scientifica “Compostela“. Autore di monografie, saggi, articoli, curatele inerenti la letteratura di viaggio e odeporica delle principali vie di pellegrinaggio italiane ed europee, con un focus particolare sul Cammino di Santiago. Priore della Confraternita di San Jacopo di Perugia e responsabile di San Nicolas, rifugio per pellegrini situato in Castilla sul Cammino di Santiago. Ha percorso sette volte il Cammino di Santiago, la prima nel 1984 insieme a suo padre Paolo Caucci von Saucken, rettore della Confraternita di San Jacopo di Compostella.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.

“Grazie a queste iniziative della Diocesi di Grosseto abbiamo raccontato alcuni straordinari cammini del nostro territorio – afferma la sindaca Elena Nappi – poco conosciuti ed apprezzati, non solo dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, storico e culturale, ma anche spirituale perché ci danno la possibilità di riconnetterci con noi stessi, con la nostra essenza interiore che troppo spesso perdiamo di vista in questa società sempre di corsa ed in affanno.

Rigenerare nel silenzio e nella pace la nostra anima significa anche ritrovare quel benessere mentale che sostiene le nostre azioni e che diventa fondamentale per affrontare le sfide che ogni giorno la vita ci pone. Il Cammino di Santiago è mediaticamente uno dei più conosciuti ma, come tutti i viaggi che intraprendiamo, deve essere vissuto nella sua pienezza, non come una meta da raggiungere ma un viaggio da vivere”.