Poesia, teatro e danza: parole ed emozioni al Cassero Senese

MASSA MARITTIMA – Sabato 18 luglio alle ore 21,30 al Cassero senese di Massa Marittima va in scena – Schegge di Poesia e Teatro nell’estate della paura. Una rappresentazione che portando in scena testi di poeti come Szymboska, Calvino, Prevert, Bukowski, Joyce, Bongini darà una scossa di emozione e consapevolezza agli spettatori. Consapevolezza, oggi più che mai, essenziale a tutti i cittadini per una vita serena e libera.

I testi saranno interpretati da Valentina Murru, Caterina Zotti, Roberto Bongini, Luigi Parravicini, che improvviserà musica con percussioni. Momenti di danza con Cecilia Sonori. Lo spettacolo è diretto da Francesco Tarsi. Patrocini e sostegni sono del Comune di Massa Marittima, Provincia di Grosseto, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Ingresso 8 euro, ridotto per studenti 4 euro. Info asscultpolis2001@libero.it, telefono 3472299737.