RIBOLLA – domenica 19 aprile si svolgerà la 34esima edizione della rassegna di “Poesia estemporanea” (poesia a braccio) presso l’ex cinema Mori, organizzata dall’associazione “Sergio Lampis”.

Il programma

La rassegna propone un programma rinnovato che si svilupperà nell’intera giornata del 19 aprile cominciando dalle ore 10 con il laboratorio di ottava rima, seguito alle 0re 12:30 dal buffet “convivio poetico”, per poi proseguire nel pomeriggio alle ore 14 con l’Open mic, palco aperto per chi si vuole cimentare nell’ottava rima. Dalle ore 15, si vedranno alternarsi sul palco i contrasti dei poeti, canti, stornelli, terzine e musica. L’esibizione dei più importanti poeti della tradizione toscana e laziale sarà intervallata dalle canzoni di Lisetta Luchini, gli stornelli di Lorenzo Michelini e Francesco Burroni, l’organetto e le terzine di Donato De Acutis. Chiuderà la rassegna il gruppo folk dei Terraticanti, con la voce di Letizia Papi, il chitarrista Marco Franci e la fisarmonica di Marco Bonucci. Come sempre sarà presente il Centro studi tradizioni popolari toscane, con la rivista “Toscana folk” e il presidente Alessandro Bencistà.

L’associazione “Sergio Lampis improvvisar cantando” ha recentemente rinnovato il consiglio direttivo, di cui fanno parte Irene Marconi, poeta improvvisatrice e Sindaca di Massa Marittima, Fabiola Mori, Elisa Macii, maggerina della storica squadra di Valpiana, la ricercatrice Grazia Tiezzi, l’etnomusicologa Cristina Ghirardini, la cantante Letizia Papi della squadra dei Maggerini di Suvereto intitolata al poeta Benito Mastacchini. Il presidente è Gian Bruno Ravenni, con esperienza pluriennale come coordinatore dell’area culturale della Regione Toscana, mentre Domenico Gamberi è stato insignito del titolo di presidente onorario.

La Rassegna di poesia estemporanea è patrocinata dal Comune di Roccastrada, dalla Provincia di Grosseto, dall’Archivio tradizioni della Maremma e dall’Intesa Toscana dei canti del Maggio; il buffet è realizzato grazie al contributo della sezione soci Coop Etruria di Ribolla.