“- Plastica + Mare”: il talk show del Porto della Maremma

MARINA DI GROSSETO – Dopo il successo del convegno del 5 giugno, il Porto della Maremma lancia il secondo incontro dedicato all’ambiente con il talk show “- plastica + mare”. Organizzato da Porto della Maremma e promosso da Assonat, Confcommercio, Confturismo e Ascom – Confcommercio Grosseto, l’incontro – a ingresso libero – prenderà il via alle 21.45 del 23 luglio, con relatori esperti del settore e ospiti di rilievo. Il tutto sarà moderato dal giornalista televisivo Mediaset, Massimo Canino.

Sarà l’occasione per approfondire il tema dell’inquinamento del mare dovuto al consumo della plastica, nell’abito del progetto triennale, con il quale la società si è impegnata a ridurre il consumo della plastica al suo interno, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e informazione sul tutta la sua filiera.

“Abbiamo avviato questo percorso – parla il presidente del Porto della Maremma, Sabrina Lentini – e intendiamo portarlo avanti per i prossimi tre anni. Ci preme sensibilizzare il comparto turistico, le famiglie e i visitatori dei nostri mari su un tema caldo come quello dell’inquinamento da plastiche. E ci preme soprattutto intervenire attraverso azioni concrete. Abbiamo iniziato già lanciando una linea di borracce, per ridurre l’uso delle bottiglie di plastica, inserendo anche un distributore di acqua al Porto, a disposizione dei nostri clienti. Altri progetti sono in fase di elaborazione, ma non intendiamo fermarci: questo è l’inizio di un lungo percorso da fare insieme”.

Di seguito, i relatori che saranno presenti al Talk show:

Andrea Porzio, presente in rappresentanza della Capitaneria di Porto della Guardia Costiera. E l’amministrazione comunale di Grosseto.

Riccardo Chessa, archeologo sperimentale, direttore di “Albori” laboratorio di archeologia sperimentale, studioso e ricercatore, specialista in didattica e sperimentazione di materiale e ceramica preistorica. Esperto di paleo-alimentazione. È un istruttore di sopravvivenza.

Tra i relatori ci sarà Annalisa Santucci, professore ordinario di Biochimica al Dipartimento di Biotecnologie Chimica e Farmacia dell’Università di Siena, nonché direttore dello stesso dipartimento che, per il quinquennio 2018-2022 ha ottenuto il titolo di Dipartimento di Eccellenza con un finanziamento di diversi milioni di euro da parte del Ministero dell’Istruzione Università e ricerca (Miur). Santucci è referente per l’Università di Siena del Cluster nazionale BIG Blue Italian Growth, membro della Bluemed Initiative e co-autore del relativo White Paper e membro del Tavolo della Regione Toscana sulla Bioeconomia delle risorse marine. E’ inoltre coinvolta in progetti legati all’energia innovativa rinnovabile, la bioeconomia, dallo scarto alla risorsa, le bioplastiche ed in un progetto per identificare le modalità di corretta gestione delle macroalghe infestanti della Laguna di Orbetello, ad oggi classificate come rifiuto (CER 20.02.01), come materiale da riconvertire in prodotti nuovi, ecosostenibili e inseriti in un percorso di economia circolare evitandone il conferimento in discarica con annessi costi economici e problematiche ambientali.

Il presidente di Marevivo, Rosalba Giugni, pioniera nella lotta contro la plastica, è considerata uno degli esperti più autorevoli nel settore della salvaguardia ambientale. Oggi è anche presidente dell’associazione Plastic Free e non solo“, campagna che invita le strutture turistiche a eliminare la plastica usa e getta, attuando comportamenti virtuosi per la salvaguardia dell’ambiente. Valente sub, ha creato un network di subacquei per un costante monitoraggio dei fondali marini finalizzato ad implementare una banca dati a disposizione della ricerca scientifica. Ha intrapreso numerose iniziative necessarie per la costituzione delle riserve marine di Ustica, delle Tremiti, di Ventotene e dei parchi sommersi di Baia e Gaiola, conciliando i suoi interessi socio-economici con quelli da sempre primari di tipo ambientale. Autrice di numerosi articoli su riviste del settore, ha pubblicato il libro “La magia di Capri” e racconti legati al mare per bambini.

E, infine, Arianna Antezza, biologa promotrice del progetto “Sentinelle del Mare 2019 – DUE project”, organizzato dal dipartimento di Scienze biologiche dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna in collaborazione con Confcommercio nazionale, Confturismo- Confcommercio, Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia e Unionmare Veneto. L’iniziativa prevede il coinvolgimento di turisti e frequentatori degli stabilimenti balneari per la conduzione di un’indagine e monitoraggio approfondito sul livello di biodiversità marina del Mediterraneo, attraverso la compilazione di apposite schede di rilevamento delle specie marine. La biologa sarà ospite alla Fattoria La Principina dal 22 al 28 luglio, per accompagnare i visitatori in percorsi volti a mostrare le bellezze del nostro mare. Avvicinare le persone alla conoscenza del nostro mare, in una sorta di educazione al rispetto.