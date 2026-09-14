FOLLONICA – Una mostra collettiva: 12 partecipanti con esperienze alle spalle di esposizioni tra le province di Siena e Grosseto, espongono le proprie opere.

Dal 26 al 30 settembre al Casello idraulico di Follonica sarà possibile ammirarle in “Tracce: materie e visioni“. Si tratta di una mostra che nasce dall’incontro di percorsi differenti: pittura, scultura, materia e visioni personali.

Un’occasione che mette in dialogo ricerche diverse per lasciare ai visitatori un’opportunità singolare di approfondimento e scoperta.