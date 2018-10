Pittura e cinema, tre maestri a confronto: se ne parla alla biblioteca di Montemerano

MONTEMERANO – La Biblioteca comunale di Storia dell’arte ospita sabato 13 ottobre 2018 alle 18 “Tre maestri e il cinema, Toulouse-Lautrec, Renoir e Van Gogh”, una conversazione a cura di Stefanella Ughi, con una nota di Marilena Pasquali e proiezione di brani dei film “biopic” dedicati agli artisti.

Il cinema si è da sempre interessato alla vita degli artisti, mettendone in luce soprattutto gli aspetti drammatici e gli esiti spesso fatali e dedicando particolare attenzione alle figure che meglio si prestano – per le loro vicende biografiche – a tale spettacolarizzazione (Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo, Vincent Van Gogh…) .

Indagando la personalità e la storia di grandi artisti, alcuni registi – altrettanto grandi – hanno creato veri capolavori (basta pensare al film Andrej Rublëv, diretto nel 1966 da Andrej Tarkovskij), altri hanno prodotto pellicole valide e interessanti (Caravaggio di Derek Jarman-1986; Pollock di Ed Harris-2000; Turner di Mike Leigh-2014). Ma, in linea di massima, i risultati filmici non sono all’altezza delle figure cui intendono dare un volto e una voce proprio per la ricerca sempre più esasperata di “effetti” spettacolari, spesso a discapito della qualità complessiva delle pellicole.

Nel presentare brani di tre film dedicati a tre giganti della pittura europea di fine Ottocento – Toulouse Lautrec, Renoir e Van Gogh – la conversazione di Stefanella Ughi tenderà a mettere in luce gli aspetti positivi e negativi della pratica del “biopic” (biographical picture) applicata al mondo dell’arte, sottolineando come negli ultimi anni si registri in tale settore un’accentuazione degli aspetti di più immediata presa su un pubblico generico che si avvicina all’arte come a uno spettacolo di immediato consumo.

Seguirà un intervento di Marilena Pasquali accompagnato da immagini e incentrato non tanto sulle figure dei tre maestri, troppo grandi per essere riassunti in poche parole, quanto sul modo in cui la loro arte viene portata al grande pubblico con un’azione divulgativa – mostre, pubblicazioni, documentari, etc. – che troppo spesso rivela la stessa approssimazione di tanti “biopic” cinematografici.