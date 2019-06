“Pitigliano Walks & Trekking”: passeggiata in notturna tra le vie cave

PITIGLIANO – Il nuovo appuntamento con “Pitigliano Walks & Trekking”, promosso dal Comune con il supporto organizzativo della pro loco l’Orso, è previsto per sabato 15 giugno dalle 21.30 con una suggestiva escursione in notturna, per scoprire il fascino delle Vie Cave alla luce di Tivs, la luna etrusca. Un’escursione magica, sotto la luna piena, nella via cava Etrusca di San Giuseppe, fino alla Fonte dell’Olmo, parlando delle divinità etrusche.

Il percorso è misto di 4 chilometri circa, per una durata di 3 ore, adatto alle famiglie e a ragazzi over 12. Le iscrizioni sono aperte, posti limitati.

Coordinate: 42.634897, 11.658826 – Ponte sul fiume Lente, S.P. Pian della Madonna tra Pitigliano e Sovana (GR)

Difficoltà: medio-bassa, T

Consigli utili: scarpe trekking, pantaloni lunghi, acqua, torcia, repellente per zanzare,

K-Way.

Info e prenotazioni: Ufficio Informazioni e Assistenza Turistica, piazza G. Garibaldi 10 – Pitigliano (Gr), tel: 0564 617111 e-mail: iat@comune.pitigliano.gr.it

Ogni visita guidata del ciclo Walks & Trekking ha un costo di 10 euro a persona.