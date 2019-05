“Pitigliano Walks & Trekking”: alla scoperta della città del tufo. Il programma

PITIGLIANO – Quale modo migliore di scoprire Pitigliano se non attraverso delle visite guidate? Meglio ancora se è possibile fare esperienze particolari, come avviene con il ciclo di escursioni “Pitigliano Walks & Trekking”, promosse dal Comune con il supporto organizzativo della pro loco l’Orso.

Nel mese di giugno sono 4 le date previste: sabato 1 giugno, partenza alle 9.45, per l’escursione dedicata alla scoperta della storia delle Vie Cave e allo studio della flora che si incontra sul cammino. E alla fine piedi a mollo nel fiume Lente. Sabato 15 giugno una suggestiva escursione in notturna, con partenza alle 21 e 30, per scoprire il fascino delle Vie Cave alla luce di Tivs, la luna etrusca. Domenica 23 giugno, alle 9 e 45 è in programma la visita guidata in doppia lingua (italiano e inglese) al paese di Pitigliano in occasione dell’Infiorata per scoprire il tripudio di colori che invade piazze e vicoli addobbati sin dalle prime ore del mattino con tappeti di fiori, un’antica tradizione che risale al 1600. Domenica 30 giugno, alle 10 e 15, visita guidata in doppia lingua (italiano e inglese) alla scoperta del quartiere ebraico per conoscere la storia di questa comunità e la storia di Pitigliano.

“Il senso del ciclo di escursioni Pitigliano Walks & trekking – afferma Irene Lauretti, assessore al turismo e alla cultura – è proprio quello di consentire ai visitatori di fare un’esperienza particolare e di portarsi a casa un ricordo speciale di Pitigliano. Sono tutte iniziative pensate per le famiglie. Il 6 luglio organizzeremo anche un’escursione all’alba. Oltre alle 4 date di giugno, Pitigliano Walks & Trekking proseguirà infatti fino ad agosto con tanti altri appuntamenti. Tutte le escursioni saranno condotte da guide professioniste abilitate. Mi preme sottolineare un aspetto a cui tengo molto: la pro loco sta svolgendo un ottimo lavoro e sta interpretando al meglio la volontà dell’amministrazione comunale di fare rete. Per la prima volta sono state coinvolte nello stesso progetto tutte le guide turistiche del territorio pitiglianese. E questo è un risultato importante ed è la dimostrazione che è possibile unire le forze per fare un salto di qualità in termini di programmazione coordinata e per proporre ai turisti un’offerta sempre più ricca e stimolante.”

Ogni visita guidata del ciclo Walks & Trekking ha un costo di 10 euro a persona. La partecipazione è gratuita per i bambini con età inferiore a 12 anni.

Le escursioni saranno attivate al raggiungimento minimo di 8 partecipanti e proseguiranno nei mesi di luglio e agosto.

Ecco il programma dei mesi di giugno, luglio e agosto

Sabato 1 giugno ore 9,45

Ponte sul fiume Lente, S.P. Pian della Madonna tra Pitigliano e Sovana

Coordinate: 42.634897, 11.658826

Le Vie Cave la storia, la flora e piedi a mollo!

Percorso misto: 4 Km circa

Durata: 3 ore circa

Difficoltà: escursionistica facile T

Consigli utili: scarpe trekking, outdoor, acqua

Adatto alle famiglie

Bambini over 6 anni

Sabato 15 giugno ore 21,30

Ponte sul fiume Lente, S.P. Pian della Madonna tra Pitigliano e Sovana (GR)

Coordinate: 42.634897, 11.658826

Le Vie Cave alla luce di Tivs, la luna etrusca.

Escursione sotto la luna piena nella Via Cava etrusca di San Giuseppe fino alla Fonte dell’Olmo parlando delle divinità etrusche.

Percorso misto: 4 Km circa

Durata: 3 ore circa

Difficoltà: medio-bassa, T

Consigli utili: scarpe trekking, pantaloni lunghi, acqua, torcia, repellente per zanzare,

K-Way.

Adatto alle famiglie / ragazzi over 12 anni

Domenica 23 giugno ore 9,45

Ufficio Turistico piazza G. Garibaldi, 10 Pitigliano

La nostra “infiorata”

Italiano/Inglese Italian/English

Visita guidata lungo i vicoli del paese che sin dalle prime ore del mattino si anima di persone intente a realizzare tappeti colorati con fiori e segatura colorata.

L’arte dell’infiorare, un’antica tradizione risalente al 1600, decorazione del “cammino” in occasione della festa del Corpus Domini.

Percorso: centro storico di Pitigliano

Durata: 2 ore e mezzo

Difficoltà: facile Adatto alle famiglie

Domenica 30 giugno ore 10,15

Piazza Petruccioli, porta ingresso centro storico

La Piccola Gerusalemme, alla scoperta della comunità di Pitigliano.

Italiano/Inglese Italian/English

Passeggiata attraverso il borgo e i suoi monumenti per raggiungere la zona del quartiere ebraico e conoscere la storia di questa comunità e la storia di Pitigliano.

A fine tour è possibile visitare l’area museale e la Sinagoga con un biglietto di ingresso di € 5,00

Durata: 2 ore circa. Adatto alle famiglie

Difficoltà: turistica

Sabato 6 luglio ore 6,30

Ufficio turistico piazza G. Garibaldi, 10 Pitigliano.

Il mattino ha il tufo in bocca.

Da piazza Petruccioli si scende lungo la Selciata, strada panoramica che abbraccia il masso tufaceo su cui sorge Pitigliano. Proseguendo lungo la Via Cava Poggio Cani, e, dopo un breve tratto su strada asfaltata, si raggiunge la Via Cava San Giuseppe e la necropoli etrusca con tombe risalenti al VII – VI secolo a.C. Seguendo la Via Cava e risalendo il bosco, si trova il masso sul quale è raffigurato San Giuseppe. Le immagini sacre, cosiddette “Scacciadiavoli”, servivano a proteggere i viandanti, in età medievale. Rientro a Pitigliano.

Percorso misto: Km 6

Durata: 3 ore circa

Difficoltà: medio-basso

Consigli utili: scarpe trekking, pantaloni lunghi, acqua, crema solare, repellente per zanzare, K-Way

Adatto alle famiglie

Ragazzi over 12 anni

Martedì 16 luglio ore 21,30

Ponte sul fiume Lente, S.P. Pian della Madonna tra Pitigliano e Sovana (GR)

Coordinate: 42.634897, 11.658826

I suoni della notte

Escursione notturna nella Via Cava etrusca di San Giuseppe fino alla Fonte dell’Olmo alla ricerca dei suoni della notte utilizzando i richiami per rapaci notturni.

Percorso misto: 4 Km circa

Durata: 3 ore circa

Difficoltà: medio-bassa, T

Consigli utili: scarpe trekking, pantaloni lunghi, acqua, torcia, repellente per zanzare, K-Way.

Adatto alle famiglie

Ragazzi over 12 anni

Sabato 20 luglio ore 9,30

Ufficio turistico piazza G. Garibaldi, 10 Pitigliano.

Letture in cammino

Escursione ad anello nel borgo e nell’antica strada della “Selciata”, che circonda il paese. L’evento prevede, oltre alla visita guidata, la lettura di brani tratti da diversi autori, riguardanti lo spirito etrusco del territorio, unendo trekking, cultura e spettacolo.

Percorso misto: 3,100 km

Durata: 3 ore circa

Difficoltà: bassa, T

Consigli utili: scarpe trekking, pantaloni lunghi, acqua, cappello, repellente per zanzare, K-Way.

Adatto alle famiglie /bambini over 6 anni

Sabato 27 luglio ore 9,30

Ufficio turistico piazza G. Garibaldi, Pitigliano.

Niccolò III Orsini, conte di Pitigliano

Visita guidata lungo i vicoli del paese per scoprire tradizioni e storia.

Percorso: centro storico di Pitigliano

Durata: 2 ore circa

Difficoltà: facile

Adatto alle famiglie

Bambini over 6 anni

Venerdì 2 agosto ore 16

Ufficio turistico piazza G. Garibaldi, 10 Pitigliano.

I colori della natura.

Escursione guidata ad anello: centro storico, Selciata, Via Cava di Poggio Cani e cascata del Londini. Presso la cascata del Londini un’attività didattica per grandi e piccini (dai 6 anni in poi), coinvolgendo vista, memoria, attenzione e creatività.

Rientro a Pitigliano.

Percorso misto: 5 km

Durata: 4 ore circa

Difficoltà: medio-bassa, T

Consigli utili: scarpe trekking, pantaloni lunghi, acqua, repellente per zanzare, impermeabile, stuoino o telo per sedersi sul prato

Adatto alle famiglie

Bambini over 6 anni

Sabato 10 agosto ore 9,30 VISITA GUIDATA GRATUITA

Ufficio turistico piazza Garibaldi, 10 Pitigliano.

Sulle tracce dei Medici

V Centenario della nascita di Cosimo I De’ Medici, Primo Granduca di Toscana.

Visita al borgo con particolare attenzione alle opere eseguite sotto i Medici.

Percorso: centro storico di Pitigliano

Durata: 2 ore circa

Difficoltà: facile

Adatto alle famiglie

Bambini over 6 anni

Venerdì 16 agosto ore 9,30

Ufficio turistico piazza Garibaldi, 10 Pitigliano.

Ti racconto Pitigliano: storia e tradizioni

Visita al borgo e passeggiata nei vicoli alla scoperta delle antiche tradizioni, le piazzette degli antichi lavatoi e visita ad una cantina monumentale.

Percorso: centro storico di Pitigliano

Durata: 3 ore circa

Difficoltà: facile

Adatto alle famiglie

Bambini over 6 anni

Mercoledì 21 agosto ore 9,30

Ufficio turistico piazza Garibaldi, 10 Pitigliano.

L’acqua, sorgente di vita

Sentiero cascate – Via Cava San Giuseppe – Fonte dell’Olmo.

Scendendo lungo la passerella sotto le mura, si raggiunge il sentiero e si prosegue fino alla cascata del Londini. Dopo un breve tratto su strada asfaltata, si raggiunge la via cava di San Giuseppe e la Necropoli etrusca con tombe risalenti al VII – VI secolo a.C. spingendosi fino alla Fonte dell’Olmo. Rientro a Pitigliano.

Percorso misto: 5 km

Durata: 3 ore circa

Difficoltà: medio – basso

Consigli utili: scarpe da trekking, acqua, crema solare, repellente per zanzare, cappello, K-Way

Mercoledì 28 agosto ore 16 – Mercredi 28 août à 16,00 h.

Piazza Garibaldi n.10 devant l’Office de tourisme, Pitigliano

Visita guidata in lingua francese

Pitigliano e le vie cave etrusche- Pitigliano et les routes des Étrusques

Escursione ad anello: il borgo e i principali monumenti, le quattro vie cave -percorsi scavati nel tufo dagli Etruschi-.

Percorso misto: 6 km

Durata. 4 ore circa

Difficoltà: media

Consigli utili: Scarpe da trekking, acqua, crema solare, repellente per zanzare, cappello, K-Way