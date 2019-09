“Pitigliano in rosso”: la magia della città del tufo nei dipinti di Enrico Chichi

PITIGLIANO – Pitigliano, con le sue bellezze storiche, artistiche e naturali, incendia il cuore e gli occhi di chi la vede. Enrico Chichi, con i suoi dipinti, interpreta questo incendio: un paese riletto in tutte le tonalità del rosso che ci regala un’immagine misteriosa, magica e quasi irreale, ma allo stesso tempo accesa e brillante.

La mostra “Pitigliano in rosso” dei dipinti di Enrico Chichi verrà inaugurata venerdì 13 settembre alle 18 nei suggestivi locali sotterranei dell’associazione Strade Bianche in via Zuccarelli a Pitigliano, e resterà visitabile gratuitamente, negli orari di apertura della libreria, fino a domenica 15 settembre.