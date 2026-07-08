PITIGLIANO – Dal 10 al 24 luglio Pitigliano partecipa a Le Notti dell’Archeologia, l’iniziativa promossa dalla Regione Toscana con aperture straordinarie serali ed eventi in musei, parchi e aree archeologiche.

Il tema di quest’anno, “Archeologia che unisce un mondo diviso”, accompagnerà un programma di visite guidate, incontri, letture al museo e momenti di approfondimento dedicati al patrimonio archeologico del territorio. Gli appuntamenti si svolgeranno al Museo civico archeologico all’aperto “A. Manzi”, al Museo civico archeologico della Civiltà etrusca “E. Pellegrini” e in piazza Fortezza Orsini.

“Le Notti dell’Archeologia rappresentano ormai un appuntamento consolidato e molto atteso dell’estate culturale di Pitigliano – afferma Irene Lauretti, assessora alla Cultura di Pitigliano – capace di valorizzare anno dopo anno il nostro patrimonio archeologico e museale. Anche questa edizione offrirà occasioni di incontro, approfondimento e scoperta, attraverso visite guidate, presentazioni di libri ed eventi che permettono di conoscere da vicino le radici della nostra comunità. Un percorso tra storia, cultura e identità, che conferma il ruolo dei nostri musei come luoghi vivi, aperti al dialogo e alla condivisione della conoscenza.”

Ma ecco il programma:

Venerdì 10 luglio, ore 16, visita guidata all’area archeologica all’aperto “A. Manzi” (evento su prenotazione e a pagamento).

Ore 17.30, al museo civico all’aperto Alberto Manzi, “Spazi d’autore. Letture al museo… degustando”: presentazione del libro “Dentro il lago” di Massimiliano Bellacima, edizione C&P Adver Effigi. Evento gratuito con degustazione. Gradita la prenotazione.

Sabato 11 luglio, ore 21.30, al Museo civico archeologico della Civiltà etrusca “E. Pellegrini”, visita guidata (evento su prenotazione e a pagamento).

Venerdì 17 luglio, ore 16, al museo all’aperto “A. Manzi” visita guidata all’area archeologica all’aperto. Evento su prenotazione e a pagamento.

Ore 18, al museo civico all’aperto Alberto Manzi, “Spazi d’autore. Letture al museo… degustando”: presentazione del libro “Sopravvivere non basta”, di Dianora Tinti, edizioni Piemme. Evento gratuito con degustazione, gradita la prenotazione.

Sabato 18 luglio, ore 21.30 – Visita guidata al Museo civico archeologico della Civiltà etrusca “E. Pellegrini”. Evento su prenotazione e a pagamento.

Venerdì 24 luglio, ore 21.30, in piazza Fortezza Orsini, consegna del Premio “Enrico Pellegrini”, prima edizione. Evento gratuito. A seguire visita guidata gratuita al Museo civico archeologico della Civiltà etrusca “E. Pellegrini”.

Info e prenotazioni al 327 829 8314