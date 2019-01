GROSSETO – Dopo il grande successo di ieri sera, questa sera alle ore 21 è di nuovo in scena “Così è se vi pare” di Luigi Pirandello con la regia di Filippo Dini. È un Pirandello “poliziesco” che guarda a Buñuel, con un cast straordinario, in cui spiccano, fra gli altri, Filippo Dini nei panni di Lamberto Laudisi (alias l’autore) e Maria Paiato una intensa signora Frola. Non perdetelo! I biglietti sono ancora disponibili