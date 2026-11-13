VETULONIA – Il MuVet – Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia aderisce anche quest’anno ad “Avventure tra le Pagine”, la manifestazione nazionale promossa da Kid Pass, giunta alla sua VIII edizione, che coinvolge musei e luoghi della cultura di tutta Italia con l’obiettivo di avvicinare i bambini e le famiglie alla lettura e alla scoperta del patrimonio culturale proponendo occasioni di incontro e partecipazione attraverso attività e laboratori.

L’appuntamento è per sabato 14 novembre alle 16:00, con un’ospite speciale: Chiara Di Vivona, illustratrice e grafica grossetana, che accompagnerà grandi e piccoli in un pomeriggio all’insegna della condivisione, della lettura, della fantasia e della creatività.

Grazie alla collaborazione con Kid Pass, il museo ospiterà un laboratorio di lettura ispirato dal libro “Lo strampalatissimo Diario di Pinocchio”, scritto da Stella Nosella e illustrato proprio da Chiara Di Vivona. Una storia originale e divertente che invita grandi e piccoli a scoprire cosa accade a Pinocchio dopo essere diventato un bambino vero. Un’occasione per ritrovare uno dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi attraverso una prospettiva nuova e coinvolgente.

Al termine della lettura, i partecipanti potranno mettersi alla prova realizzando una divertente marionetta ispirata al burattino più famoso del mondo.

L’iniziativa sarà anche quest’anno all’insegna dell’inclusione e dell’accessibilità. Grazie al patrocinio di ENS Grosseto E.T.S. – A.P.S. e al servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS), a cura di Susanna Ghinassi, l’incontro sarà accessibile anche alle persone sorde, favorendo la partecipazione e la condivisione dell’esperienza culturale da parte di bambini e famiglie.

L’ingresso è gratuito.