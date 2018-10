GROSSETO – Posti ancora disponibili per lo spettacolo teatrale “Pierino e il lupo qualche anno dopo … variazione sul tema” in programma domenica 4 novembre alle 21 al teatro degli Industri. La rappresentazione è il risultato del laboratorio formativo “Intorno a… Pierino e il lupo”, promosso da Comune e Fondazione Toscana spettacolo onlus nell’ambito della Stagione teatrale 2018/2019.

Iniziato a settembre, il laboratorio unisce il teatro alla danza e ha per protagonisti giovani danzatrici grossetane sotto la direzione artistica del maestro Micha van Hoecke, coreografo di fama internazionale.

Al teatro degli Industri sono in corso le prove con le allieve selezionate per il cast: Samantha Badia, Grazia Morini, Irene Carresi, Elena Santi, Maria Claudia Diomajuta, Lia Krebser, Agnese Nocchi, Giorgia Gosi,Valeria Chimenti, Arianna Buzzetti, Elisa Meacci e Martina Montemaggi allieve del Centro Danza Acsd di Angela Scrilli, della Asd Palestra Europa Danza e della Asd Sognando Broadway.

Con loro si esibiranno tre stelle della danza internazionale: Luciana Savignano, Denis Ganio e Manuel Parruccini.

Tra i professionisti che partecipano al progetto anche Miki Matsuse, Yoko Wakabayashi, Viola Cecchini, Karen Fantasia, Floriana Caroli e Martina Parruccini.

Info: http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=4041; tel. 0564/488064, 334/1030779; promozione.cultura@comune.grosseto.it, www.toscanaspettacolo.it.