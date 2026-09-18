FOLLONICA – Restano appena 10 posti disponibili per l’anteprima nazionale di The Bibi Files, il film che inaugurerà la nuova stagione del Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica. L’appuntamento è per mercoledì 30 settembre, alle 21, alla Sala Tirreno di via Bicocchi 53, e la serata è già praticamente sold out.

Il documentario, diretto da Alexis Bloom e prodotto dal premio Oscar Alex Gibney, sarà proiettato in contemporanea in numerose sale italiane nell’ambito dell’evento nazionale organizzato da Giulia Innocenzi e Mescalito Film, che curano anche la distribuzione italiana della pellicola.

The Bibi Files è un film d’inchiesta costruito attraverso centinaia di ore di materiali riservati, tra cui le registrazioni degli interrogatori della polizia israeliana a Benjamin Netanyahu, alla moglie Sara, al figlio Yair e ad altre persone vicine al sistema politico del premier israeliano.

Attraverso testimonianze, interrogatori e materiali d’archivio, il documentario affronta i rapporti tra politica, giustizia, informazione e interessi personali, arrivando anche agli eventi successivi al 7 ottobre.

Il confronto dopo la proiezione

La serata non si concluderà con il film. Alle 22.50 è infatti previsto un Q&A nazionale in diretta streaming con la partecipazione del regista Alexis Bloom, della giornalista d’inchiesta Giulia Innocenzi e di Maddalena Oliva, vicedirettrice de Il Fatto Quotidiano.

A Follonica sarà inoltre presente come ospite speciale Giulia Torrini, presidente nazionale di Un Ponte Per, organizzazione impegnata da anni in progetti di solidarietà e cooperazione internazionale.

Cinema e solidarietà

La serata avrà anche una finalità benefica. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a Progetto Rifqa e Un Ponte Per, realtà impegnate nel sostegno alla popolazione di Gaza attraverso interventi nei settori dell’acqua, del cibo, dell’assistenza sanitaria, dell’igiene e del supporto alle comunità più vulnerabili.

Per partecipare è richiesto un contributo consapevole non inferiore a 5 euro.

Proprio per la natura benefica dell’appuntamento, l’ingresso sarà aperto a tutti e, eccezionalmente per questa serata, non sarà necessario essere tesserati al Piccolo Cineclub Tirreno.

Ancora dieci posti disponibili

Le richieste di partecipazione sono già numerose e la sala è quasi completamente piena. Restano al momento 10 posti disponibili. La prenotazione è obbligatoria e il Cineclub invita a riservare il posto soltanto se si è certi di poter partecipare, così da lasciare spazio a chi è realmente interessato all’iniziativa.

Il programma prevede l’inizio dell’evento alle 21, la proiezione alle 21.15 e il confronto nazionale in diretta alle 22.50.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 339 3880312.

Con The Bibi Files, il Piccolo Cineclub Tirreno inaugura così una nuova stagione all’insegna del cinema, degli incontri e del confronto, con una serata che unisce l’anteprima cinematografica alla discussione e alla solidarietà.