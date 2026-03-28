FOLLONICA – Nuovo appuntamento al Piccolo Cineclub Tirreno in via Bicocchi 53. Sabato 4 aprile è in programma, con doppia proiezione alle 18:15 e alle 21:30 il film “Lady Nazca” di Damien Dorsaz interpretato da una straordinaria Devrim Lingnau.

Il trailer del film: https://www.youtube.com/watch?v=K1Tm750mJzc

Il film è distribuito da Officine Ubu: “Perù, 1936: mentre il fascismo si diffonde in Europa, la giovane Maria Reiche, originaria di Dresda, si guadagna da vivere come insegnante di matematica nella capitale Lima. Ma la sua vera vocazione la attende più a sud della metropoli cosmopolita, nel deserto di Nazca. L’archeologo francese Paul D’Harcourt convince Maria a tradurre alcuni documenti per lui, che spera possano fornire indizi su un antico sistema di canali nella zona. Durante un’escursione nel deserto, i due si imbattono in uno dei più grandi misteri della storia umana: linee e figure gigantesche tracciate nel terreno ghiaioso con precisione matematica che colpiscono Maria profondamente. Contro ogni previsione e contro tutti, Maria lega il suo destino alle misteriose linee di Nazca e intraprende la missione di scoprirne il significato. Inizia per lei un viaggio umano e scientifico che la metterà di fronte a enormi difficoltà, ma che le darà anche un senso di pace mentre si impegna a decifrare e proteggere una delle più importanti testimonianze archeologiche della storia dell’uomo”.

Per prenotare telefonare al 339/3880312.