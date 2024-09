ISOLA DEL GIGLIO – È tutto pronto per la Festa dell’uva e delle cantine all’Isola del Giglio.

L’evento enogastronomico che si svolgerà all’interno del suggestivo borgo di Giglio Castello, centro storico dell’isola, da giovedì 26 a domenica 29 settembre.

Tra i vicoli dell’antico borgo medioevale sarà possibile gustare i piatti della tradizione gastronomica locale all’interno delle storiche cantine in cui, una volta si faceva l’Ansonaco: il vino locale.

In piazza della Rocca, nel centro del borgo, sarà possibile incontrare i vignaioli isolani pronti a guidarvi attraverso la degustazione dei loro prodotti.

Le cantine aperte quest’anno saranno nove, in ognuna sarà possibile gustare un piatto diverso: dal pesce ai cavatelli, dalle melanzane alla parmigiana ai classici fagioli e salsiccia, accompagnato da un bicchiere di vino Ansonaco sfuso; per finire in dolcezza nella storica sala dei “Lombi” con i dolci cucinati dalle sapienti mani delle donne locali.

La cantina del racconto, invece, ospiterà una raccolta di foto d’epoca insieme ai mastri canestrai che mostreranno la tecnica dell’intreccio con cui una volta venivano realizzati i cosiddetti “cestoni”, le tradizionali ceste utilizzate per il trasporto dell’uva, e le gratelle su cui l’uva e i fichi venivano messi ad essiccare.

Ad animare le vie del borgo e le piazze saranno diversi gruppi di musica dal vivo, tra tradizione locale, musica popolare e folk, per concludere in bellezza con il consueto Dj-Set in Piazza Gloriosa.

Gli orari della festa:

Giovedì, venerdì e sabato le cantine saranno aperte per la cena a partire dalle 19.

Domenica l’apertura è prevista per il pranzo partire dalle 12.

Sarà disponibile un servizio navetta gratuito per raggiungere Giglio Castello da Giglio Porto e Giglio Campese.

Il programma completo e la mappa delle cantine sono consultabili e scaricabili sul sito della Prolo Loco di Isola del Giglio

https://visitgiglioisland.com/mappa-delle-cantine-2024/

L’evento è organizzato dalla Proloco Isola del Giglio con il patrocinio dal Comune.