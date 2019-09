“Pianta un albero”: a Pian di Palma una giornata interamente dedicata alla natura

SATURNIA – Sabato 7 settembre un gruppo di cittadini del comune di Manciano si ritrova per l’iniziativa “Pianta un albero”, che si svolgerà dalle 13 alle 17 alla Necropoli del Puntone, un’area privata aperta al pubblico di estrema bellezza, situata in località Pian di Palma, nella frazione di Saturnia (Manciano).

Questa giornata si dividerà in due momenti: il primo dedicato alla convivialità, nel quale tutti i partecipanti sono invitati a un pic nic; il secondo, dalle 14 fino alle 17, quando verranno piantati gli alberi portati da tutti i partecipanti all’iniziativa.

“Un gesto simbolico ma carico di valore – spiegano gli organizzatori -: piantare un albero significa dare modo a una vita nuova di sbocciare, che è la stessa che ogni giorno lavora senza sosta per permetterci di poter vivere nel nostro pianeta terra. Un gesto semplice, ma doveroso, anche a fronte degli ultimi avvenimenti accaduti in questi giorni che stanno cambiando gli equilibri del nostro sistema naturale. L’ecologia e il rispetto per l’ambiente non possono essere solo uno slogan, ma devono essere la priorità in questo momento storico e sociale. Non abbiamo un futuro se non impariamo ad amare il mondo in cui viviamo, la nostra casa, la nostra fonte di vita. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa, portando con se una piattina o un alberello e l’occorrente per scavare una piccola buca dalla quale potrà nascere una nuova vita”.