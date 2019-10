“Pianeta droga”: Massimo Barra, medico esperto di tossicodipendenze, presenta il suo libro

GROSSETO – Venerdì 25 ottobre alle 18, nella Sala contrattazioni della Camera di Commercio Maremma e Tirreno Grosseto, La Croce rossa di Grosseto ha organizzato la presentazione del libro di Massimo Barra “Pianeta droga” per genitori, insegnanti, istituzioni, operatori antidroga e tossicomani. All’incontro sarà presente l’autore.

Massimo Barra è una delle figure più importanti del Movimento internazionale della Croce rossa e ha dedicato tutta la sua vita al recupero dei tossicomani in maniera umana nel Centro di Villa Maraini a Roma da lui fondata. E’ stato il primo al mondo a promuovere l’uso del Naloxone da parte di personale non medico in caso di overdose. Ciò ha permesso di salvare oltre 2.500 pazienti nelle strade di Roma. E’ attualmente presidente della Partnership on Substance Abuse della Federazione della Croce rossa e Mezzaluna rossa, di Erna (network europeo di Croce rossa per Hiv, epatiti e droga) e co-presidente del “Roma consensus”.