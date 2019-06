Photographando 2019 a Massa Marittima personale di fotografia

Roberto ha scelto di fare il fotografo di professione: si è guardato intorno, si è documentato andando giovanissimo a Milano, a Roma dove ha assaporato il mondo degli artisti scegliendo di fare il fotografo su committenza, così la sua attività ha preso il via.

Attento alle esigenze e conoscitore del mercato ha assistito negli anni 60/70 al “boom” della Moda a Firenze e in Toscana sempre sensibile a realizzare il meglio per i suoi clienti. E’ il trionfo delle foto Fashion che furono strumento indispensabile per il successo delle aziende. Ha il suo Studio in Santo Spirito a Firenze, utilizza testimonial d’eccezione, presentatrici televisive, attrici popolari realizzando campagne di grande impatto.

La fotografia è stata al centro della vita di Roberto Bastianoni, come oggetto continuo di ricerca e sperimentazione: ha cercato di decodificarne i linguaggi in una costante evoluzione dalla lastra al digitale dal bianconero al colore. L’uso sapiente delle luci è alla base delle sue immagini e proprio questa sua abilità ha generato interesse nei seminari di fotografia che ha tenuto in Italia e all’estero.

Sempre interessato al nuovo ha realizzato servizi fotografici per case discografiche e cantanti compreso il libro best seller “Il Piviere”per Marco Masini. Gli Still Life nascono dalla sua curiosità e vengono accettati dai clienti come immagini simbolo del loro prodotti. Nascono così le foto per Magli, Beltrami, Rockport, Antinori e altri. I suoi Ritratti quasi sempre in bianconero si riconoscono per l’uso di una sola luce: rimane impressa nei volti la parte oscura che è in ognuno di noi che suscita mistero e curiosità.

I suoi Reportages frutto di un instancabile desiderio di conoscere di comprendere usi e costumi sono stati realizzati nel corso dei suoi viaggi all’estero. Roberto ama definirsi un fotografo artigiano, penso sia realmente un fotografo a 360 gradi. Come ha detto Gianfranco Arciero “ La fotografia è i lui. Lui è nella fotografia”